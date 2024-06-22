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Türkiye-Portekiz maçı sokaklara kurulan dev ekranlardan izleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki Portekiz maçı İstanbul ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilde merkezlere kurulan dev ekranlardan izleniyor. Milli takımın kritik maçı için toplanan kalabalığın coşkulu desteği dikkat çekti.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci rakibi Portekiz oldu. Almanya'nın Dortmund şehrindeki Türkiye-Portekiz maçı Beykoz ve Maltepe'de kurulan dev ekranlardan izleniyor.

İstanbullular Türkiye-Portekiz maçını Beykoz ve Maltepe'deki dev ekranlardan izliyor - 1. Resim

BEYKOZ SAHİLİ KIRMIZI BEYAZ

Türkiye ile Portekiz karşılaşmasını vatandaşlar, Maltepe ve Beykoz'da kurulan dev ekrandan izliyor.

Beykoz sahil etkinlik alanında ve Ortaçeşme Meydanı’nda milli maç yayını yapılıyor.

İstanbullular Türkiye-Portekiz maçını Beykoz ve Maltepe'deki dev ekranlardan izliyor - 2. Resim

Maltepe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "EURO 2024, Türkiye- Portekiz maçını Maltepe'de hep birlikte izliyoruz. Milli takımımızın maç heyecanını paylaşmak isteyen herkesi, bugün saat: 19.00'da, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda kuracağımız dev ekranda maç keyfine bekliyoruz!" ifadelerine yer verilmişti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'daki Portekiz maçı Maltepe sahilinde kurulan dev ekrandan takip ediliyor. Vatandaşların yoğun ilgisi ve ay yıldızlılara destek veriliyor.

İstanbullular Türkiye-Portekiz maçını Beykoz ve Maltepe'deki dev ekranlardan izliyor - 3. Resim

ELAZIĞ'DA TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI İÇİN DEV EKRAN

Elazığ Belediyesi tarafından A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile karşılaştığı Avrupa Şampiyonası maçı için dev ekran kuruldu.

A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı EURO 2024 F Grubu 2. maçı Elazığ'da kurulan dev ekranla izleniyor. Elazığ Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda son hazırlıklar tamamlandı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Haydi Gakgoşlar bizim çocuklar için buluşuyoruz. Milli takımımız EURO 24'te ikinci maçına çıkıyor. Bu heyecana ortak olmak isteyen hemşehrilerimiz için Cumhuriyet Meydanımıza led ekran kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün saat 19.00'da başlayan Türkiye-Portekiz maçına Elazığlılar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye-Portekiz maçı sokaklara kurulan dev ekranlardan izleniyor - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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