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Türkiye'nin grubunda kritik maç sona erdi! Gürcistan ve Çekya puanları paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin grubunda kritik maç sona erdi! Gürcistan ve Çekya puanları paylaştı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024’te F Grubu’nda Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte 2 takımda gruptaki ilk puanlarıyla tanıştı.

EURO 2024'te Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya karşı karşıya geldi. Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Gürcistan'ın golü Mikautadze'den gelirken, Çekya ise Patrik Schick ile beraberliği yakaladı.

İlk maçlarında mağlup olan 2 takımda bu sonuçla gruptaki ilk puanlarını aldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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