Türkiye'nin grubunda kritik maç sona erdi! Gürcistan ve Çekya puanları paylaştı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024’te F Grubu’nda Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte 2 takımda gruptaki ilk puanlarıyla tanıştı.
EURO 2024'te Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya karşı karşıya geldi. Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.
Gürcistan'ın golü Mikautadze'den gelirken, Çekya ise Patrik Schick ile beraberliği yakaladı.
İlk maçlarında mağlup olan 2 takımda bu sonuçla gruptaki ilk puanlarını aldı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi