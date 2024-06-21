Milliler için Portekiz'den maç öncesi dikkat çeken sözler: Türkiye ne kadar güçlü olduğunu gösterdi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024 F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız yarın Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Portekiz'den dikkat çeken açıklama geldi. Teknik Direktörü Roberto Martinez, "Türkiye ne kadar güçlü olduğunu gösterdi" derken, 25 yaşındaki futbolcu Rafael Leao, "Çok iyi oyunculara sahipler" dedi.
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek EURO 2024'e damgasını vurdu. Arda Güler'in 65. dakikada attığı golle tarihe geçtiği galibiyet sonrası gözler Portekiz ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi.
A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Portekiz'den millilere övgü dolu sözler geldi.
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez ve Portekizli forvet oyuncu Rafael Leao öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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"ÇOK İYİ OYUNCULARA SAHİPLER"
Türkiye maçının zor olacağını söyleyen Rafael Leao, "Yarın zorlu bir mücadele olacak. Rakibimiz çok güçlü. İnanılmaz bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler. Saha içi organizasyonları çok iyi. İyi analiz ettik. Alanları çok iyi kullanıyorlar. Yarın ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Rakibi analizi çok iyi yaptık. İnanıyorum ki boşlukları değerlendirerek neticeye ulaşmak istiyoruz ama ancak daha 3. maç var. Savunmada ve hücumda kaliteli oyunculara sahibiz. Hücum hattında kaliteli oyunculara sahibiz. Türkiye'nin o boşluklardaki güçlü oyunuyla, bizim kaliteli oyunumuzu bir araya getirdiğimiz çok zevk veren bir maç olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi