Milliler için Portekiz'den maç öncesi dikkat çeken sözler: Türkiye ne kadar güçlü olduğunu gösterdi

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek EURO 2024'e damgasını vurdu. Arda Güler'in 65. dakikada attığı golle tarihe geçtiği galibiyet sonrası gözler Portekiz ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Portekiz'den millilere övgü dolu sözler geldi.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez ve Portekizli forvet oyuncu Rafael Leao öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE GENÇLİK DEVRİMİNE GİTMİŞ'

Türkiye'nin çok zorlu bir rakip olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Martinez, “Çekya maçı plan içerisinde değildi. Bu kadar geriye çekileceklerini beklemiyordum. Önemli olan bizim nasıl oynamamız gerektiğiydi. Biz saha içi kontrolü ele aldık. Topu tutma süresini hesapladık. Ancak Türkiye çok daha farklı. Bir gençlik devrimine gitmiş, çok koşan ve mücadele eden bir takım. Hakan Çalhanoğlu gibi farklı karaktere sahip deneyimli bir oyuncuya da sahipler. Montella gerçekten çok iyi bir sistem kurup, bu oyuncuları da saha içi organizasyonları için hazırlamış." dedi.

BİR TEK EKSİKLERİ VAR

Martinez, "Türkiye kompakt oynayacaktır. Çok zeki olmamız lazım. Maçı dengede tutmamız gerekiyor. Gürcistan maçında ne kadar güçlü oldukların gösterdiler. Ama bir eksiklerini iyi analiz ettik; savunmaya çok fazla önem vermediklerini, hep hücum düşündüklerini ve bunu çok iyi yaptıklarını gördük. Saha içi organizasyonları görünce çok zor bir maç olacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.