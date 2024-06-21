Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Milliler için Portekiz'den maç öncesi dikkat çeken sözler: Türkiye ne kadar güçlü olduğunu gösterdi

Milliler için Portekiz'den maç öncesi dikkat çeken sözler: Türkiye ne kadar güçlü olduğunu gösterdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milliler için Portekiz&#039;den maç öncesi dikkat çeken sözler: Türkiye ne kadar güçlü olduğunu gösterdi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız yarın Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Portekiz'den dikkat çeken açıklama geldi. Teknik Direktörü Roberto Martinez, "Türkiye ne kadar güçlü olduğunu gösterdi" derken, 25 yaşındaki futbolcu Rafael Leao, "Çok iyi oyunculara sahipler" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek EURO 2024'e damgasını vurdu. Arda Güler'in 65. dakikada attığı golle tarihe geçtiği galibiyet sonrası gözler Portekiz ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Portekiz'den millilere övgü dolu sözler geldi.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez ve Portekizli forvet oyuncu Rafael Leao öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

'TÜRKİYE GENÇLİK DEVRİMİNE GİTMİŞ'

Türkiye'nin çok zorlu bir rakip olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Martinez, “Çekya maçı plan içerisinde değildi. Bu kadar geriye çekileceklerini beklemiyordum. Önemli olan bizim nasıl oynamamız gerektiğiydi. Biz saha içi kontrolü ele aldık. Topu tutma süresini hesapladık. Ancak Türkiye çok daha farklı. Bir gençlik devrimine gitmiş, çok koşan ve mücadele eden bir takım. Hakan Çalhanoğlu gibi farklı karaktere sahip deneyimli bir oyuncuya da sahipler. Montella gerçekten çok iyi bir sistem kurup, bu oyuncuları da saha içi organizasyonları için hazırlamış." dedi.
Milliler için Portekiz'den maç öncesi dikkat çeken sözler: Türkiye ne kadar güçlü olduğunu gösterdi - 1. Resim

BİR TEK EKSİKLERİ VAR

Martinez, "Türkiye kompakt oynayacaktır. Çok zeki olmamız lazım. Maçı dengede tutmamız gerekiyor. Gürcistan maçında ne kadar güçlü oldukların gösterdiler. Ama bir eksiklerini iyi analiz ettik; savunmaya çok fazla önem vermediklerini, hep hücum düşündüklerini ve bunu çok iyi yaptıklarını gördük. Saha içi organizasyonları görünce çok zor bir maç olacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.
Milliler için Portekiz'den maç öncesi dikkat çeken sözler: Türkiye ne kadar güçlü olduğunu gösterdi - 2. Resim

"ÇOK İYİ OYUNCULARA SAHİPLER"

Türkiye maçının zor olacağını söyleyen Rafael Leao, "Yarın zorlu bir mücadele olacak. Rakibimiz çok güçlü. İnanılmaz bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler. Saha içi organizasyonları çok iyi. İyi analiz ettik. Alanları çok iyi kullanıyorlar. Yarın ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Rakibi analizi çok iyi yaptık. İnanıyorum ki boşlukları değerlendirerek neticeye ulaşmak istiyoruz ama ancak daha 3. maç var. Savunmada ve hücumda kaliteli oyunculara sahibiz. Hücum hattında kaliteli oyunculara sahibiz. Türkiye'nin o boşluklardaki güçlü oyunuyla, bizim kaliteli oyunumuzu bir araya getirdiğimiz çok zevk veren bir maç olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlara yasak: Kurala uymayanlara büyük cezalar verilecekHakan Çalhanoğlu dünya devi Bayern Münih'e transfer oluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakan Çalhanoğlu dünya devi Bayern Münih'e transfer oluyor - SporHakan Çalhanoğlu dünya devi Bayern Münih'e transfer oluyorA Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ne veda etti - SporA Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ne veda ettiFener'in eski yıldızını renklerine bağlamıştı! Trabzonspor iki yıldızı daha kadrosuna kattı - SporTrabzonspor iki yıldızı daha kadrosuna kattıTrabzonspor Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile anlaştı - SporOzan Tufan yeniden Türkiye'ye dönüyorFenerbahçe Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı transfer etti - SporFenerbahçe resmen duyurdu! Karagümrük'ün yıldızı olmuştuİngiliz futbolcular her fırsatta içiyor! Su sanılıyordu, o karışım ortaya çıktı - SporSu sanılıyordu! İşte İngiliz futbolcuların içtiği o karışım
Sonraki Haber Yükleniyor...