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Mourinho'dan futbolculara ültimatom! 'Ben bunları umursamam'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Mourinho'nun İstanbul'a gelişi sonrası sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Jose Mourinho'nun futbolculara yaptığı uyarı konuşması dikkat çekti.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından, Mourinho'nun İstanbul'a gelişi sonrası bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Mourinho'nun yaptığı konuşmadan kesitler verildi.

Kulübün YouTube hesabından yapılan paylaşımda Jose Mourinho'nun futbolcuları idman saati konusunda uyardığı anlar dikkat çekti.

Mourinho'dan futbolculara ültimatom! 'Ben bunları umursamam' - 1. Resim

Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

BEN BUNLARI UMURSAMAM

"İstanbul harika bir şehir. Ancak ben buraya harika bir şehir için gelmedim, kazanmak için geldim. Ben buraya 35 milyon Fenerbahçe taraftarını mutlu etmeye geldim. Ben buraya kazanmaya geldim. Benim için vaktinde olmak önemli. İdman 10'da başlıyorsa, ben 10'da başlarım. Kimse geç kalamaz. Geç kalanlar ceza ödüyor, ben bunları umursamam."

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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