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Muhammed Dursun ağustos ayında Dubai’de!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muhammed Dursun ağustos ayında Dubai’de!
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, ağustos ayında Dubai’de ringe çıkacağını ve bu kapsamda hazırlıklarını da iyi bir şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.

Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, şubat ayında Azerbaycanlı rakibiyle yaptığı maçı kazanarak yoluna şampiyon olarak devam ettiğini söyledi.

Şampiyon sporcu, geçtiğimiz yıldan bu yana da Dubai’deki organizasyon için hazırlandıklarını ifade etti.

Dursun, "Bizim için en önemli organizasyonlardan bir tanesi burası. Umuyorum ki ağustos ayında Dubai’de ringe çıkacağım. Şu anda iyi bir hazırlık süreci geçiriyorum. Formdayım, kondisyonum yerinde. Ufak tefek eksiklerimiz var ama ağustosa kadar bu süreci tamamlamış olacağız" cümlelerine yer verdi.

Başarılı sporcu, Dubai’nin yanı sıra birkaç büyük organizasyondan daha teklif aldığını ve bu teklifleri değerlendirme aşamasında olduğunu aktardı.

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Dursun, yoğun bir süreçten geçtiğine vurgu yaparak, "Biz her zaman Türk bayrağını en iyi şekilde göklere dikmek için hazırlıklarımıza devam ediyoruz" dedi.

Öte yandan Ukrayna’da düzenlenen uluslararası çıplak el dövüş organizasyonuna da değinen Muhammed Dursun, burada 5 Türk sporcuyla birlikte yer aldıklarını ve organizasyondan 3 altın, 2 gümüş madalya ile döndüklerini söyledi. Antrenör olarak sporculara eşlik ettiğini belirten Dursun, "Benim için çok farklı bir süreçti. İlk kez yer aldığım bir organizasyondu, çıplak eldi ve çok keyif aldım," diyerek antrenörlük tecrübesine dair izlenimlerini de paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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