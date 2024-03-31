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Haberler > Spor > Müsabakalara giderken feci kazada hayatını kaybetmişti: Milli sporcu Sıla'ya son görev

Müsabakalara giderken feci kazada hayatını kaybetmişti: Milli sporcu Sıla'ya son görev

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Müsabakalara giderken feci kazada hayatını kaybetmişti: Milli sporcu Sıla&#039;ya son görev

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Okul müsabakalarına katılmak üzere Çorum'a giderken Çankırı'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Sıla Medine Kavurat, Kocaeli'de  son yolculuğuna uğurlandı.

Çankırı'da trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden milli tekvandocu 17 yaşındaki Sıla Medine Kavurat'ın cenazesi, Kocaeli'de defnedildi.

Derince Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine, Kavurat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekil Recep Temtek, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.

Kavurat'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Çınarlı Mezarlığı 17 Ağustos Şehitliği'nde toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Sıla Medine Kavurat, 23 Mart'ta okul sporları müsabakaları için Çorum'a giderken babası Kocaeli Bölge Antrenörü Şevki Kavurat ile trafik kazası geçirmiş, önce Çakırı Devlet Hastanesine kaldırılmış, ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlamıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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