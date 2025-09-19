Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Muslera neye uğradığını şaşırdı! Libertadores Kupası'nda 16'ncı saniye golü

Galatasaray'da 14 sezon geçiren Fernando Muslera, Türkiye kariyerinde kazandığı 19 kupanın ardından Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olmuştu. Uruguaylı file bekçisi, yeni takımıyla çıktığı Libertadores Kupası çeyrek final mücadelesinde kabusu yaşadı.

Türkiye'de kazandığı başarılarla Galatasaray'ın efsaneleri arasına adını yazdıran Fernando Muslera, kariyerine Arjantin'de devam ediyor. 39 yaşındaki kaleci, yeni takımı Estudiantes ile çıktığı son maçta gündem oldu.

Estudiantes, Libertadores Kupası çeyrek final ilk maçında Brezilya'nın Flamengo takımına konuk oldu. Ev sahibi, Maracana Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı. Flamengo'nun attığı ilk gol, Muslera ve Estudiantes'te hayal kırıklığı yaşattı. 

Muslera neye uğradığını şaşırdı! Libertadores Kupası'nda 16'ıncı saniye golü - 1. Resim

Pedro, hakemin başlama düdüğünü çalmasından sadece 16 saniye sonra fileleri havalandırdı. Yenilen erken gol sonrası büyük üzüntü yaşayan Fernando Muslera, takım arkadaşlarına tepki gösterdi.

Muslera neye uğradığını şaşırdı! Libertadores Kupası'nda 16'ıncı saniye golü - 2. Resim

Flamgengo, 9'uncu dakikada Guillermo Varela ile farkı 2'ye çıkardı. Leo Pereira'nın 90+1'de kendi kalesine attığı gol ise karşılaşmanın skorunu belirledi.

