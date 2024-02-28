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    Napoli, Fenerbahçe'den transfer edeceği yeni ismi belirledi! Milli oyuncu Serie A yolcusu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Napoli, Fenerbahçe, Szymanski, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Serie A ekiplerinden Napoli, transfer pazarında gözünü yeniden Fenerbahçe'ye çevirdi. Daha önce Kim Min Jae ve Elif Elmas'ı kadrosuna katan İtalyan ekibi, bu defa Sebastian Szymanski'yi radarına aldı.

    Yaz transfer döneminde hücuma yönelik takviye yapmayı planlayan Napoli, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski için devreye girecek.

    Daha önce 2019 yılında Fenerbahçe'den Eljif Elmas için 17.7 milyon euro, 2022'de ise Kim Min Jae için 18 milyon euro ödeyen Serie A'nın son şampiyonu, Polonyalı oyuncu için şartları zorlayacak.

    Ntvspor'un Corriere dello Sport'tan derlediği habere göre; Napoli, Sebastian Szymanski'nin peşine düştü.

    Napoli, Fenerbahçe'den transfer edeceği yeni ismi belirledi! Milli oyuncu Serie A yolcusu - 1. Resim

    NAPOLI SZYMANSKI İÇİN DEVREDE

    Serie A takımının, sezon sonunda Victor Osimhen'i satacağı ve bu futbolcunun yerine uygun bir alternatif aradığı ifade edildi.

    Takip edilen isimler arasında, her ne kadar Osimhen gibi santrafor olmasa da Fenerbahçe'nin ofansif orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin de bulunduğu iddia edildi.

    Haber detayında Polonyalı futbolcunun aynı zamanda sağ kanatta da görev yapabildiği hatırlatılarak "Kim bilir belki o da Kim'le aynı yolu izleyebilir." yorumu yapıldı. 

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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