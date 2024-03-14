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Haberler > Spor > Okan Buruk’la karşılıklı açıklamalarıyla gündem olmuştu! Victor Nelsson’un dönüşü muhteşem oldu! Transferinde 10 milyonluk detay

Okan Buruk’la karşılıklı açıklamalarıyla gündem olmuştu! Victor Nelsson’un dönüşü muhteşem oldu! Transferinde 10 milyonluk detay

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Galatasaray, Victor Nelsson, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / -

Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı’nın beğenilen performansları sonrası uzun bir süre süre alamayan Victor Nelsson, eski günlerine geri döndü. Yeniden süre almaya başlayan Nelsson’un, transferindeki 10 milyon euroluk detay ortaya çıktı.

Sezon başındaki formsuzluğu sonrası Galatasaray’ın gözden çıkardığı Victor Nelsson Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı’nın performanslarıyla nedeniyle de formasına uzak kalmıştı.

Okan Buruk’un bir basında toplantısında ‘Nelsson belki de en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunmamızın daha iyi olması gerekiyordu.’ sözleriyle eleştirdiği Nelsson, Danimarka basınına yaptığı açıklamalarla da çok konuşulmuştu.

'KIZGINIM VE TÜKENDİM'

Ülkesi basınına yaptığı açıklamada Nelsson ‘En çok şok olan, kızgın olan ve tükenmiş olan benim. Okan Buruk'la ve Erden Timur'la bazı görüşmeler yaptım. Galatasaray'da oynamazsam ne yapacağım çok açık. İstanbul'da futbol oynamak için yaşıyorum. Sözleşme görüşmelerim devam etmiyor. Son milli takım kampından sonra sözleşme uzatmayacağımı ilettim.’ ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler geniş yankı uyandırmıştı.

Sonrasında takımda kalmaya devam eden Nelsson, eski günlerine geri döndü.

Okan Buruk’la karşılıklı açıklamalarıyla gündem olmuştu! Victor Nelsson’un dönüşü muhteşem oldu! Transferinde 10 milyonluk detay - 1. Resim

10 MİLYON EUROLUK DETAY

Önce adeta dibe vuran Nelsson profesyonellik dersi vererek, yeniden takımın gözdesi oldu. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlıkları nedeniyle, formasına kavuşan stoper hattının lideri haline gelen Nelsson hakkında çarpıcı bir transfer detayı ortaya çıktı

Milliyet’in haberine göre; Galatasaray, yaz döneminde 20-25 milyon eurolarla anılan Nelsson’u, 10 milyon euroya elden çıkarmaya hazırdı.

Ancak 25 yaşındaki stoper ayağıan gelen fırsatı değerlendirdi ve yeniden Okan Buruk’un gözdelerinden biri oldu

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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