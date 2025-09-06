Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Icardi için tarih belli oldu! Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig planı

Icardi için tarih belli oldu! Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig planı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Icardi için tarih belli oldu! Okan Buruk&#039;un Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig planı
Galatasaray, Icardi, Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi, Liverpool, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakalıktan dönen Mauro Icardi için kararını verdi. Ali Sami Yen'de Liverpool ile 30 Eylül'de oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi yıldız golcünün tam kapasiteye ulaşması için özel program uygulanıyor.

Galatasaray ile Tottenham arasında Kasım 2024'te oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ön çapran bağı kopan Mauro Icardi, aylar sonra sahalara dönmüştü. Karagümrük, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının son bölümünde oyuna dahil olan Arjantinli futbolcu için kulüp sağlık ve performans ekibi tarafından özel bir çalışma programı hazırlandı.

Okan Buruk'un planı ortaya çıktı! Icardi için tarih belli oldu - 1. Resim

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Icardi, fiziksel olarak yüzde 100 seviyeye gelene kadar Süper Lig maçlarında ikinci yarılarda görev almaya devam edecek.32 yaşındaki futbolcunun, bu süreçtemaç temposunu artırması ve sakatlık riskinden uzak kalması planlanıyor.

Okan Buruk'un planı ortaya çıktı! Icardi için tarih belli oldu - 2. Resim

LIVERPOOL'A KARŞI İLK 11

Okan Buruk'un hedefi, Şampiyonlar Ligi'nde büyük önem taşıyan Liverpool maçında Icardi'ye ilk 11'de oynatmak.Deneyimliteknik direktör ve ekibi, yıldız golcünün sahadaki liderliğine ve tecrübesine güveniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Askeri kışlaydı, Avrupa'nın en iyi 3 müzesinden biri oldu! Eseriyle şehrin tarihini aydınlatıyorKuyumculardan altın için çarpıcı tahmin! Yıl sonunda gram ve çeyrek bakın kaç lira olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana Demirspor duyurdu: Yeni başkan belli oldu - SporAdana Demirspor duyurdu: Yeni başkan belli olduTrabzonspor'da bir transfer daha! Beşiktaş'tan ayrılan Ernest Muçi’den ilk açıklama - SporTrabzon'da bir transfer daha! Yıldız isimden ilk açıklamaHerkes bu haberi konuşuyor! Zidane bombası: Fenerbahçe'ye cevap geldi - SporKimse beklemiyordu! Zizou'nun F.Bahçe kararıFenerbahçeliler duymasın! Taffarel'den Ederson ve Fred itirafları - SporAman F.Bahçeliler duymasın! Olay Ederson ve Fred itiraflarıSadece 5 dakika sahada kalmıştı! Barış Alper Yılmaz özür diledi ve söz verdi - SporSadece 5 dakika sahada kalmıştı! Özür dilediKartal cepte, Koç pazarda! Fenerbahçe, yeni hocasını Avrupa'da arıyor - SporKartal cepte, Koç pazarda! F.Bahçe yeni hocasını arıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...