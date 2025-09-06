Icardi için tarih belli oldu! Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig planı

Galatasaray ile Tottenham arasında Kasım 2024'te oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ön çapran bağı kopan Mauro Icardi, aylar sonra sahalara dönmüştü. Karagümrük, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının son bölümünde oyuna dahil olan Arjantinli futbolcu için kulüp sağlık ve performans ekibi tarafından özel bir çalışma programı hazırlandı.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Icardi, fiziksel olarak yüzde 100 seviyeye gelene kadar Süper Lig maçlarında ikinci yarılarda görev almaya devam edecek.32 yaşındaki futbolcunun, bu süreçtemaç temposunu artırması ve sakatlık riskinden uzak kalması planlanıyor.

LIVERPOOL'A KARŞI İLK 11

Okan Buruk'un hedefi, Şampiyonlar Ligi'nde büyük önem taşıyan Liverpool maçında Icardi'ye ilk 11'de oynatmak.Deneyimliteknik direktör ve ekibi, yıldız golcünün sahadaki liderliğine ve tecrübesine güveniyor.