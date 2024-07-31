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Haberler > Spor > Okay Yokuşlu yıllar sonra yeniden yuvası Trabzonspor'a döndü! Havalimanı'nda coşkulu karşılama

Okay Yokuşlu yıllar sonra yeniden yuvası Trabzonspor'a döndü! Havalimanı'nda coşkulu karşılama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Okay Yokuşlu yıllar sonra yeniden yuvası Trabzonspor&#039;a döndü! Havalimanı&#039;nda coşkulu karşılama

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2015'te geldiği Trabzonspor'da gösterdiği performansla, 2018'de Avrupa'ya giden Okay Yokuşlu, yuvasına döndü. Trabzon'a gelen milli futbolcu, "Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Çok güçlü bir kadro kuruluyor." dedi.

Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Okay Yokuşlu, Trabzon'a geldi. İngiltere'nin Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'dan transfer edilen milli oyuncu bu gece 00.30'da Trabzon'a geldi. Okay Yokuşlu'yu Trabzon Havalimanı'nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

Okay Yokuşlu yıllar sonra yeniden yuvası Trabzonspor'a döndü! Havalimanı'nda coşkulu karşılama - 1. Resim

"TEKRAR BU CAMİANIN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okay Yokuşlu, çok mutlu olduğunu belirterek, "Uzun bir aradan sonra böyle bir karşılamayla tekrar bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Daha resmi imzalar atılmadı ama yarın sağlık kontrollerinden sonra hiçbir sorun çıkmadığı takdirde her şey yolunda gidecek ve takıma katılacağım. Umarım güzel bir sezon olur hem Türkiye'de hem Avrupa'da" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı ile birbirlerini tanıdıklarını belirten Okay, "Abdullah Avcı ile görüşmelerimiz oldu. Bana ilgisini belirtti, ben de hoca ile çalışmaktan mutluluk duyacağım. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Çok güçlü bir kadro kuruluyor. Bunun takıma iyi yansıyacağını düşünüyorum. Başarılar yakalayacağımıza inanıyorum. Dışardan bakıldığında böyle, ben de katıldığımda bu başarıya katkı sağlarım" dedi.

Stadyumdaki atmosferi çok özlediğini belirten Okay Yokuşlu, taraftarlarla üçlü çektirdikten sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti. Oyuncunun bordo-mavili kulüple 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Okay Yokuşlu yıllar sonra yeniden yuvası Trabzonspor'a döndü! Havalimanı'nda coşkulu karşılama - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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