ÖZEL | Gianni Bruno'dan Türkiye-Belçika maçı için çarpıcı tahmin: "Sürpriz yapabilirler"

TFF 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un Belçikalı santrforu Gianni Bruno, yarın akşam oynanacak Belçika-Türkiye mücadelesi öncesi Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Her iki takımın güncel form durumunu, kadro yapılarını ve teknik direktörlerin etkisini değerlendiren tecrübeli futbolcu, karşılaşmaya dair skor tahminini de paylaştı.

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UEFA Uluslar Ligi’ne Fransa ve İtalya mağlubiyetleriyle başlayarak hayal kırıklığı yaşatan A Milli Futbol Takımı, Belçika’yı gözüne kestirdi. Kadrosunda dünya yıldızlarını barındıran zorlu rakibini devirmeye odaklanan ay-yıldızlılar, grupta ümitlerini sürdürme adına üç puana kenetlendi. Bandırmaspor’un başarılı golcüsü Gianni Bruno, karşılaşmaya dair görüşlerini Türkiye Gazetesi ile özel olarak paylaştı.

BRUNO: “KALİTESİNİ GÖSTERDİ”

Belçika Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası serüvenini ve UEFA Uluslar Ligi’nde şimdiye kadar olan performansını değerlendiren Gianni Bruno, “Belçika, çok yetenekli bir oyuncu jenerasyonuna sahip. Dünya Kupası'ndaki sonuçlar muhtemelen takımın ve ülkenin beklentilerini karşılamadı ama İspanya karşısında neredeyse bir sürprize imza atıyorlardı. İtalya ve Fransa'ya karşı oynanan Uluslar Ligi maçları, takımın Mika Godts gibi büyük potansiyele sahip genç oyuncular barındıran kaliteli bir ekip olduğunu ancak yine de gelişmeye ve öğrenmeye ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Bunlar aynı zamanda zorlu maçlar ancak bu tür karşılaşmalar çok faydalı çünkü Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı ulaşmanız gereken seviyeyi gösteriyor.” dedi.

Belçika Milli Takımı

“OYUNCULAR MOTİVE DURUMDA”

Geçtiğimiz temmuz ayında takıma katılan teknik direktör Mark van Bommel'in etkisine değinen Bruno, “O, çok deneyimli bir teknik direktör ve en üst düzeyde oynamanın ne anlama geldiğini iyi biliyor. Henüz yolun başındayız; bu nedenle yeni bir teknik direktörün kendi fikirlerini ve felsefesini hayata geçirmesi zaman alacaktır. Ancak gördüğüm kadarıyla milli takım çevresinde olumlu bir atmosfer var ve oyuncular da motive olmuş durumda. Bence şu an en önemli şey, teknik direktöre zaman tanımak ve hep birlikte çalışmaktır.” diye konuştu.

“BRUYNE VE GODTS’A DİKKAT!”

Belçika’nın hücumdaki tehlikeli oyuncularına vurgu yapan tecrübeli golcü, “Belçika'nın en büyük gücü, kadrosunun geneline yayılan kalitesidir. Bireysel olarak fark oluşturabilecek oyunculara sahipler ve aynı zamanda takım halinde de yüksek bir teknik kalite barındırıyorlar. Ekip içinde oldukça iyi bir karışım var. Kevin De Bruyne, Charles de Ketelaere, Mika Godts ve Romelu Lukaku gibi birçok tehlikeli oyuncu bulunuyor. Hücumda bu tür bir kaliteye sahip olduğunuzda her zaman çok odaklanmış olmanız gerekir.” ifadelerini kullandı.

Belçika Milli Takımı

“SANTRFOR KONUSU PROBLEMLİ”

İlk iki maçını kaybederek turnuvaya kötü bir başlangıç yapan milli takımımızın son maçlardaki performansını değerlendiren 35 yaşındaki santrfor, şöyle devam etti: “Türkiye'yi sadece ilk iki maça bakarak değerlendirebileceğinizi sanmıyorum. Bence Fransa karşısında iyi bir takım performansı sergilediler. İtalya maçı onlar için daha zordu ancak çok yetenekli bir kadroları var; Avrupa'da üst seviyelerde ve Türkiye Süper Ligi'nde oynayan birçok oyuncuya sahipler. Ne yazık ki Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi son derece deneyimli ve yetenekli iki oyuncudan yoksunlar. Bana göre de ellerinde bir santrfor bulunmaması teknik direktör Montella için bir sorun ancak Türkiye kaliteye, karaktere ve son derece tutkulu taraftarlara sahip. Bu nedenle hâlâ rekabetçi olabileceklerini ve turnuva boyunca büyük bir gelişim gösterebileceklerini düşünüyorum.”

A Milli Futbol Takımı

“SAVUNMAYA SORUN ÇIKARIR”

Ay-yıldızlıların öne çıkan hücum özellikleri ve kadro kalitesi hakkında konuşan Belçikalı yıldız, “Türkiye, özellikle hücum hattında yüksek bir teknik kaliteye sahip. Topla rahat hareket edebilen, hatlar arasında hızlı oynayabilen ve bireysel olarak pozisyon üretebilen oyuncuları var. Kadro ayrıca deneyimli oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan iyi bir karışıma sahip. Kendilerine güvenerek ve yüksek tempoyla oynadıkları zaman çok tehlikeli bir takım olabiliyorlar. Türkiye'nin fark oluşturabilecek birçok oyuncusu var. Özellikle Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncular oldukça kaliteli ve her savunmaya sorun çıkarabilecek isimler.” tespitinde bulundu.

“SÜRPRİZ YAPABİLİRLER”

Maçın favorisi hakkında da analizlerde bulunan Gianni Bruno, son olarak şöyle konuştu: “Favori konusunu söylemenin zor olduğunu düşünüyorum. Belçika çok güçlü bir kadroya sahip; ancak Türkiye'nin kendi sahasında aldığı bu iki yenilginin ardından bir reaksiyon göstermesi gerekiyor, bu yüzden belki bir sürpriz yapabilirler. Bana göre oldukça çekişmeli bir maç olacak ve farkı küçük detaylar belirleyecek. Peş peşe milli maçlara çıkmak kolay olmadığı için fiziksel zindelik de kesinlikle fark oluşturacaktır, bu nedenle bu faktör de önemli olacak. Ama Belçika takımını desteklediğim için 2-1 Belçika’nın kazanacağını tahmin ediyorum.”

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