Pep Guardiola yönetime rest çekti: Böyle olursa istifa edeceğim!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, iç sahada 3-1 kazandıkları Bournemouth karşılaşması sonrası gelecek sezon kurmak istediği kadroya dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Premier Lig'in 37'nci haftasında Manchester City, konuk ettiği Bournemouth'u, Omar Marmoush, Bernardo Silva ve Nico Gonzalez'in golleriyle 3-1 yendi. Sezon sonunda takımdan ayrılacak Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, bu müsabakada City taraftarlarına veda etti.

İngiliz devinin teknik patronu Pep Guardiola, Bournemouth maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında gelecek sezonun kadro planlamasıyla ilgili konuştu.

"DAHA KÜÇÜK BİR KADRO OLURSA KALACAĞIM"

NTV Spor'da yer alan habere göre; yeni sezonda daha dar bir kadro istediğini belirten Guardiola, "Kulübe şunu söyledim; daha büyük bir kadro istemiyorum, 5-6 oyuncuyu dışarıda bırakmak istemiyorum. Eğer böyle olursa istifa edeceğim. Daha küçük bir kadro olursa kalacağım" dedi.

"GELECEK SEZON BÖYLE OLMAZ"

Oynayamayan futbolculardan dolayı mutsuz olduğunu dile getiren 54 yaşındaki İspanyol teknik direktör, "3-4 ay boyunca 11 oyuncumuzu kullanamadık, defanstaki oyuncularımız yoktu ve çok zordu. Sonra geri döndüler ancak gelecek sezon böyle olamaz. Bir teknik direktör olarak 24 oyuncuyu çalıştıramam ve seçtiğim 4-5-6 oyuncunun Manchester City'de kalmasını isteyemem. Çünkü oynayamazlar. Bu olmayacak. Kulübe bunu istemediğimi söyledim" ifadelerini kullandı.