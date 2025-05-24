Premier Lig'de yılın futbolcusu belli oldu! Mohamed Salah ödüle doymuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2025 15:14 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 15:25 - Güncelleme:

Premier Lig'de şampiyonun belli olmasının ardından bireysel ödüller de açıklanıyor. Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, Premier Lig'de 'Yılın En İyi Oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Mısırlı yıldız, gol krallığı yarışında da bitime bir hafta kala zirvede bulunuyor.

Premier Lig'de 2024-2025 sezonu 25 Mayıs Pazar günü oynanacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak. İngiliz futbolunun en üst seviye liginde şampiyonluğu garantileyen ekip Liverpool oldu. Kırmızılar'ın zaferinde en büyük pay sahiplerinden Mohamed Salah, Premier Lig'de Yılın En İyi Oyuncusu seçildi. AYNI ÖDÜLÜ 3'ÜNCÜ KEZ KAZANDI İngiliz devinde 8'inci sezonunu geride bırakan Mısırlı futbolcu, 2018 ve 2022 yıllarından sonra 3'üncü kez aynı ödüle layık görüldü. İlgili Haber Liverpool'dan Kenan Yıldız için rekor teklif! 51 MAÇTA 33 GOL 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Liverpool formasıyla 51 karşılaşmaya çıktı. 4 bin 411 dakika sahada kalan Salah, 33 gol attı ve 23 asist yaptı. İlgili Haber Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, saldırıya uğradı! Mısırlı yıldız neye uğradığını şaşırdı GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE Premier Lig'de 37 maçta 28 kez fileleri havalandıran yıldız, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor. Mohamed Salah'ın en yakın rakibi Alexander Isak'ın (Newcastle United) 23 golü bulunuyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş