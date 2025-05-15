Premier Lig'in Türkiye yayın hakları 3 yıl daha Digiturk'te
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
beIN Media Group, Premier Lig'in Türkiye'deki yayın haklarını 3 sezon daha uzattı. 2027-2028 sezonu sonuna kadar her sezon 380 Premier Lig maçı canlı olarak beIN Sports’ta yayınlanacak.
beIN MEDIA GROUP, Premier Lig’in Türkiye’deki yayın haklarını 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı.
Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, "Premier Lig’in her anını 3 yıl daha izleyicilerimize sunmaya devam etmekten gurur duyuyoruz" dedi.
Premier Lig Medya Direktörü Paul Molnar, "beIN Media Group ile Türkiye’deki uzun süreli ortaklığımızı 3 sezon daha uzatmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş