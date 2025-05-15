Premier Lig'in Türkiye yayın hakları 3 yıl daha Digiturk'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Mayıs 2025 13:31 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 13:34 - Güncelleme:

beIN Media Group, Premier Lig'in Türkiye'deki yayın haklarını 3 sezon daha uzattı. 2027-2028 sezonu sonuna kadar her sezon 380 Premier Lig maçı canlı olarak beIN Sports’ta yayınlanacak.

beIN MEDIA GROUP, Premier Lig’in Türkiye’deki yayın haklarını 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı. Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, "Premier Lig’in her anını 3 yıl daha izleyicilerimize sunmaya devam etmekten gurur duyuyoruz" dedi. Premier Lig Medya Direktörü Paul Molnar, "beIN Media Group ile Türkiye’deki uzun süreli ortaklığımızı 3 sezon daha uzatmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. İlgili Haber Berke Özer'e Premier Lig kancası! İki takım birden scout gönderdi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş