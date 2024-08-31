PSG'nin yıldızı Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? O habere çarpıcı yorum
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Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'nun Fenerbahçe ile anlaştığı ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği iddia edildi. İspanyol yıldız, adının Fenerbahçe ile anıldığı bu habere sosyal medyadan cevap verdi. 28 yaşındaki oyuncunun X hesabından yaptığı çarpıcı yorum gündem oldu.
Son olarak Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan Fenerbahçe için olay bir iddia daha gündeme geldi.
Sarı-lacivertli takımın PSG'de oynayan Marco Asensio ile el sıkıştığı ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ifade edildi.
"BENİM NEDEN HABERİM YOK"
İspanyol gazeteci Marti Miras'ın sosyal medya hesabından duyurduğu bu habere İspanyol futbolcudan çarpıcı bir cevap geldi.
Marco Asensio, Fenerbahçe iddiası için, "Benim bundan neden haberim olmadı?" şeklinde yorum yaptı ve söylentileri yalanladı.
28 yaşındaki kanat oyuncusunun bu sözleri sosyal medyada viral oldu.