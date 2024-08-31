PSG'nin yıldızı Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? O habere çarpıcı yorum

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 31 Ağustos 2024 09:36 - Güncelleme: 31 Ağustos 2024 09:50 - Güncelleme:

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Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'nun Fenerbahçe ile anlaştığı ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği iddia edildi. İspanyol yıldız, adının Fenerbahçe ile anıldığı bu habere sosyal medyadan cevap verdi. 28 yaşındaki oyuncunun X hesabından yaptığı çarpıcı yorum gündem oldu.