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PSG'nin yıldızı Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? O habere çarpıcı yorum

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PSG&#039;nin yıldızı Fenerbahçe&#039;ye mi transfer olacak? O habere çarpıcı yorum

Spor Haberleri

Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'nun Fenerbahçe ile anlaştığı ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği iddia edildi. İspanyol yıldız, adının Fenerbahçe ile anıldığı bu habere sosyal medyadan cevap verdi. 28 yaşındaki oyuncunun X hesabından yaptığı çarpıcı yorum gündem oldu.

Son olarak Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan Fenerbahçe için olay bir iddia daha gündeme geldi. 

PSG'nin yıldızı Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? O habere çarpıcı yorum - 1. Resim

Sarı-lacivertli takımın PSG'de oynayan Marco Asensio ile el sıkıştığı ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ifade edildi.

PSG'nin yıldızı Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? O habere çarpıcı yorum - 2. Resim

"BENİM NEDEN HABERİM YOK"

İspanyol gazeteci Marti Miras'ın sosyal medya hesabından duyurduğu bu habere İspanyol futbolcudan çarpıcı bir cevap geldi.

PSG'nin yıldızı Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? O habere çarpıcı yorum - 3. Resim

Marco Asensio, Fenerbahçe iddiası için, "Benim bundan neden haberim olmadı?" şeklinde yorum yaptı ve söylentileri yalanladı.

PSG'nin yıldızı Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? O habere çarpıcı yorum - 4. Resim

28 yaşındaki kanat oyuncusunun bu sözleri sosyal medyada viral oldu.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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