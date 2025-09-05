Rachid Ghezzal'dan sürpriz imza! Dev kulübe transfer oluyor
Beşiktaş'ın eski kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Süper Lig macerasının ardından Fransa'ya döndü. Cezayirli yıldız, Olympique Lyon ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Rachid Ghezzal, futbol kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. 2020 yılında Leicester City’den Beşiktaş’a kiralanan ve 2021’de bonservisiyle Kartal’a transfer olan Ghezzal, son olarak Çaykur Rizespor’da forma giymiş ve şu anda serbest oyuncu konumunda bulunuyordu.
Beşiktaş formasıyla toplamda 123 maçta görev yapan Cezayirli kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 17 gol atıp 33 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.
Lyon, 33 yaşındaki Ghezzal ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
