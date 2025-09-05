Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Rachid Ghezzal'dan sürpriz imza! Dev kulübe transfer oluyor

Rachid Ghezzal'dan sürpriz imza! Dev kulübe transfer oluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rachid Ghezzal&#039;dan sürpriz imza! Dev kulübe transfer oluyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın eski kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Süper Lig macerasının ardından Fransa'ya döndü. Cezayirli yıldız, Olympique Lyon ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Rachid Ghezzal, futbol kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. 2020 yılında Leicester City’den Beşiktaş’a kiralanan ve 2021’de bonservisiyle Kartal’a transfer olan Ghezzal, son olarak Çaykur Rizespor’da forma giymiş ve şu anda serbest oyuncu konumunda bulunuyordu.

Beşiktaş formasıyla toplamda 123 maçta görev yapan Cezayirli kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 17 gol atıp 33 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

Lyon, 33 yaşındaki Ghezzal ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MHP'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Komisyon İmralı ile görüşebilirKAAN'da seri üretim öncesi kritik aşama! Yeni prototipler hazır
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta Joao Mario krizi! Teklifleri beğenmiyor - SporBeşiktaş'ta ayrılık krizi çıktı! Yeni transfer yapılamıyorSaadettin Saran'ın teklifine cevap! Aykut Kocaman kararını duyurdu: Teknik direktörlüğü bıraktı mı? - SporKocaman açıkladı: Saran'ın teklifine cevapAdana Demirspor duyurdu: Yeni başkan belli oldu - SporAdana Demirspor duyurdu: Yeni başkan belli olduIcardi için tarih belli oldu! Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig planı - SporYıldız golcü için kritik tarih belli olduTrabzonspor'da bir transfer daha! Beşiktaş'tan ayrılan Ernest Muçi’den ilk açıklama - SporTrabzon'da bir transfer daha! Yıldız isimden ilk açıklamaHerkes bu haberi konuşuyor! Zidane bombası: Fenerbahçe'ye cevap geldi - SporKimse beklemiyordu! Zizou'nun F.Bahçe kararı
Sonraki Haber Yükleniyor...