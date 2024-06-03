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Real Madrid, Kylian Mbappe'yi transfer ettiğini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Madrid, Kylian Mbappe&#039;yi transfer ettiğini açıkladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi transfer ettiğini duyurdu.

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı. İspanyol devi, Fransız süperstar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid'in transferi X hesabından duyurmasıyla 3 dakikada 1 milyon kişi etkileşim verdi. Eflatun beyazlıların resmi sitesi çöktü.

Ayrıntılar geliyor..

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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