Real Madrid, Kylian Mbappe'yi transfer ettiğini açıkladı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi transfer ettiğini duyurdu.
Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı. İspanyol devi, Fransız süperstar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Real Madrid'in transferi X hesabından duyurmasıyla 3 dakikada 1 milyon kişi etkileşim verdi. Eflatun beyazlıların resmi sitesi çöktü.
Ayrıntılar geliyor..
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi