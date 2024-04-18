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Real Madrid yarı finalde! Kralın takımı City engelini penaltılarla geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Madrid yarı finalde! Kralın takımı City engelini penaltılarla geçti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde Manchester City ve Real Madrid 1-1 berabere kaldı. İspanya'da 3-3 biten karşılaşma penaltı atışlarına gitti. Seri penaltı atışları sonucunda Real Madrid yarı finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde 3-3'ün rövanşında Manchester City-Real Madrid'i konuk etti. Normal süresi Rodrygo ve De Bruyne'nin karşılıklı golleriyle 1-1 biten mücadele penaltı atışlarına gitti.

SONUCU PENALTILAR BELİRLEDİ

Penaltılarda 4-3 kazanan Real Madrid yarı finale yükselen taraf oldu. 

REAL MADRID'İN RAKİBİ BAYERN MÜNİH

Yarı finale yükselen Real Madrid, Bayern Münih'le eşleşti. 

REAL MADRID'İN İSTATİSTİKLERİNDE GALATASARAY DETAYI

Opta verilerine göre Real Madrid, ilk yarıda önde olduğu son 57 Şampiyonlar Ligi maçının hiçbirini kaybetmedi.(50G 7B) Real Madrid son mağlubiyetini Nisan 2013'te Galatasaray'a karşı çeyrek finalde 3-2 kaybettiği maçta almıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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