Rıdvan Dilmen, Bissiouma için bombayı patlattı! "Fenerbahçe transferi gerçekleştirmek üzere"

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yves Bissouma'nın transferi, sarı-kırmızılılar için iptal olmuştu.

RIDVAN DİLMEN'DEN BİSSOUMA BOMBASI!

Kulüp, oyuncunun muhtemel fiziksel problemlerinden endişe duydu ve bu durum sürecin imzaya engel oldu.

Bu olayın ardından eski Fenerbahçe futbolcusu Rıdvan Dilmen özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda, “Duyduğum kadarıyla Fenerbahçe Bissouma'yı almak üzereymiş.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN SON TRASFERİ KEREM AKTÜRKOĞLU

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Benfica'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada transferin mali detayları paylaşıldı. Buna göre Fenerbahçe, Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Ek olarak anlaşmada 2.5 milyon euroluk bonuslar yer alacak.