Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Rıdvan Dilmen, Bissiouma için bombayı patlattı! "Fenerbahçe transferi gerçekleştirmek üzere"

Rıdvan Dilmen, Bissiouma için bombayı patlattı! "Fenerbahçe transferi gerçekleştirmek üzere"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Galatasaray, Transfer, Benfica, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Özel bir televizyon kanalında Fenerbahçe'nin transfer sürecine ilişkin kritik konuşan eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Yves Bissouma'nın transferi ile ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yves Bissouma'nın transferi, sarı-kırmızılılar için iptal olmuştu.

RIDVAN DİLMEN'DEN BİSSOUMA BOMBASI!

Kulüp, oyuncunun muhtemel fiziksel problemlerinden endişe duydu ve bu durum sürecin imzaya engel oldu.

Bu olayın ardından eski Fenerbahçe futbolcusu Rıdvan Dilmen özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda, “Duyduğum kadarıyla Fenerbahçe Bissouma'yı almak üzereymiş.” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, Bissiouma için bombayı patlattı! "Fenerbahçe transferi gerçekleştirmek üzere" - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN SON TRASFERİ KEREM AKTÜRKOĞLU

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Benfica'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada transferin mali detayları paylaşıldı. Buna göre Fenerbahçe, Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Ek olarak anlaşmada 2.5 milyon euroluk bonuslar yer alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul'da tünelde zincirleme kaza: 10 aracın karıştı, 4 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu! - SporFenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!Süper Lig'de yeni sezonun ismi açıklandı! - SporSüper Lig'de yeni sezonun ismi açıklandı!Ümit Milli Futbol Takım'ın Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı - SporÜmit Milli Futbol Takım'ın Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandıSüper Lig devleri peşindeydi: Ajaxlı genç yıldız yeni takımına imza attı - SporSüper Lig devleri peşindeydi: Ajaxlı genç yıldız yeni takımına imza attıBeşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! İşte Musrati'nin yeni kulübü - SporBeşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! İşte Musrati'nin yeni kulübüFenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Gündemde 8 aday var! - SporGündemde 8 aday var!
Sonraki Haber Yükleniyor...