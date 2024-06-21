Roberto Baggio'nun villasına giren eli silahlı çete üyeleri hem darbetti hem soygun yaptı

Futbol dünyasının yaşayan efsanelerinden İtalyan Roberto Baggio, Vicenza'daki villasında saldırıya uğradı. Eli silahlık 5 çete üyesi tarafından darbedilen Baggio, daha sonra 40 dakika banyoya kilitlendi. Evi soyan çete üyelerinin Baggio'yu kaçırmaya çalıştığı iddia edildi.

Roberto Baggio, gerek futbolculuğu gerekse de 1994 Dünya Kupası finalinde kaçırdığı penaltı ile tarihin unutulmaz sporcuları arasında girmeyi başarmıştı. Dün başına gelenler ise yaşayan efsaneyi bir kez daha gündeme taşıdı.

ROBERTO BAGGİO'NUN BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Ülkesi İtalya'nın Vicenza ilinde bulunan Altavilla Vicentina'da yaşayan Roberto Baggio'nun evine çete üyeleri girdi. Villasını soymaya gelenler önce Roberto Baggio'yu darbetti daha sonra evini soydu.

Baggio'nun evindeki malvarlığını çalan çete üyeleri, bununla da yetinmedi.

ROBERTO BAGGİO'YU KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

Soygun sırasında evde olan Baggio, milli maçı izlerken 5 kişi tarafından önce darp edildi. Çete olan bu kişiler daha sonra villadaki değerli eşyaları topladı. O sırada dayak yiyen Baggio ve ailesi banyoya kitlendi.

Soyguncuların silahının kabza kısmıyla kafasından yaralanan Baggio, 40 dakika sonra ise çete üyeleri tarafından kaçırılmaya çalışıldı.

Bölgede görevli olan polisler olay yerine geldiğinde çete üyeleri kaçmıştı. Ailesinin durumu iyi olan Baggio'nun kafasına dikiş atıldı.