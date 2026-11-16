Romelu Lukaku'dan sürpriz karar! 16 yıllık millî takım kariyerini noktaladı

Belçika futbolunun yıldız isimlerinden Fenerbahçeli Romelu Lukaku, 16 yıllık millî takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 33 yaşındaki golcünün kararının ardından Belçika Futbol Federasyonu duygusal bir veda mesajı yayımladı. Lukaku, 135 maçta attığı 94 golle millî takım tarihinin en golcü futbolcusu olarak veda etti.

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Belçika Millî Takımı'nın yıldız golcüsü Romelu Lukaku, uluslararası futbol kariyerini noktalama kararı aldı. 2010 yılından bu yana ülkesinin formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu, 16 yılın ardından millî takıma veda etti.

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Lukaku'nun kararı, Belçika'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'yı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmanın ardından geldi.

BELÇİKA'DAN DUYGUSAL VEDA

Belçika Millî Takımı'nın resmî sosyal medya hesabından Lukaku için özel bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "16 yıl boyunca bir Kırmızı Şeytan. Teşekkürler Romelu" ifadelerine yer verildi.

Yıldız futbolcunun 2010 yılındaki ilk maçından büyük turnuvalarda yaşadığı unutulmaz anlara kadar birçok başarıya imza attığı vurgulandı.

Romelu Lukakudan sürpriz karar! 16 yıllık millî takım kariyerini noktaladı

"BU KARARIMLA BARIŞIĞIM"

Millî takım kariyerine ilişkin açıklamada bulunan Lukaku, 16 yıl boyunca Belçika için elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.

Dört Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini temsil etmekten gurur duyduğunu ifade eden golcü oyuncu, takım arkadaşlarına, teknik direktörlere ve taraftarlara teşekkür etti.

Lukaku, millî takım kariyerini bitirme kararından dolayı huzurlu olduğunu dile getirdi.

135 MAÇTA 94 GOL ATTI

Belçika Millî Takımı formasını ilk kez 3 Mart 2010'da Hırvatistan karşısında giyen Romelu Lukaku, 16 yıllık kariyerinde önemli başarılara imza attı.

Millî formayla 135 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, rakip fileleri 94 kez havalandırarak Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Lukaku, millî takım kariyerini noktalarken kulüp düzeyindeki futbol hayatını sürdürmeye devam edecek.

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