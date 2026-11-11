Mark van Bommel, Lukaku'nun dönüşü için tarih verdi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında yarın Türkiye'ye konuk olacak Belçika Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Mark van Bommel, Türkiye'nin yeni teknik direktörüyle farklı bir oyun tarzıyla sahada olacağını, kendilerinin de buna göre hazırlık yaptığını söyledi.

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Van Bommel, Gürsel Aksel Stadı'nda futbolcu Youri Tielemans ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Belçika'da yapılan maça bakıldığı zaman 3-0 kazandık ama bu Türkiye'yi ezdik anlamına gelmiyor. Türkiye'nin tüm rakiplerine karşı çok daha fazla şansları oldu ama bunu neticeye, sonuca çeviremedi. Şimdi yeni antrenörle oyun tarzı büyük ihtimalle değişecek ama biz buna da hazırlıklıyız. Ekibi de ona göre hazırladık." dedi.

Romelu Lukaku'nun sakatlanması ve İzmir'e getirilmemesine ilişkin soruya cevap veren Van Bommel, oyuncusunun kalçadan sakatlık yaşadığını, dün antrenmana geldiğini ancak bu maçta oynamamasının daha doğru olacağına birlikte karar verdiklerini aktardı. Van Bommel, Lukaku'yu pazar günü İtalya ile oynayacakları maça hazırlayacaklarını bildirdi.

Mark van Bommel

"LUKAKU İTALYA MAÇINDA OYNAYABİLİR"

Lukaku'nun zor bir sezon geçirip geçirmediğine ilişkin soruya da Van Bommel, "Lukaku mental olarak çok güçlü ve Fenerbahçe'de çok maç oynadı. Küçük bir sakatlık geçiriyor. Önümüzdeki pazar günü oynayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Van Bommel, Doku'nun hangi kanatta kullanılacağına ilişkin soruya, sol kanatta oynadığını ancak sağ kanatta da oynayabileceğini dile getirerek, "Bu şekilde daha çok seçeneğimiz oldu. Çok tehlikeli oyuncu olduğunu da gösterdi." yorumunu yaptı.

Belçika Milli Takımı'nın oyun planına ilişkin soruya da Van Bommel, şöyle cevap verdi:

"Özellikle Fransa maçında biz kendi oyun planımızı oynadık ama bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Yüksek baskı uygulayarak, ataktan savunmaya, savunmadan atağa geçmek ve rakibin kuvvetli ve zayıf taraflarına bakarak oyun planımızı daha da ileri taşımak istiyoruz."

Futbolcu Youri Tielemans da milli takıma odaklandığını ve her zamanki gibi hem Manchester United hem de milli takım için çok çalışacağını söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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