Sahada başkanla atışmıştı! Premier Lig'de sezonun ilk ayrılığı

Sahada başkanla atışmıştı! Premier Lig'de sezonun ilk ayrılığı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sahada başkanla atışmıştı! Premier Lig&#039;de sezonun ilk ayrılığı
Spor Haberleri

Nottingham Forest'ta teknik patron Nuno Espirito Santo'nun görevine son verildi. Portekizli futbol adamı, Premier Lig'de 2025-2026 sezonunda görevinden ayrılan ilk teknik direktör oldu. Kulüp sahibi Evangelos Marinakis ile Santo arasında yaşanan kriz, veda kararında etkili oldu.

Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Nottingham Forest, Aralık 2023'te takımın başına getirilen tecrübeli teknik direktör yönetiminde bu sezon ligde 3 maçta 4 puan topladı ve 10'uncu basamakta yer aldı.

KULÜP SAHİBİ İLE YILDIZI BARIŞMADI

Nuno Espirito Santo, geçtiğimiz ağustos ayında yaptığı açıklamada, kulüp sahibi Evangelos Marinakis ile aralarının iyi olmadığını söylemişti. Santo, kulübün transfer politikasını eleştirmiş, 4 kupada mücadele edecek kadroya sahip olmadıklarını söylemişti.

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Leicester City ile berabere kalınan maç sonrası Santo ve Marinakis, saha içinde kısa süreli tartışma da yaşamıştı.

 

