Sahne 12 Dev Adam’ın! Eurobasket 2025'in ilk maçında rakip Letonya

Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) bugün başlayacak.
Şampiyonada A Grubu müsabakaları Letonya’nın başkenti Riga’da, B Grubu karşılaşmaları Finlandiya’nın Tampere kentinde, C Grubu mücadeleleri Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limassol şehrinde, D Grubu maçları da Polonya’nın Katowice kentinde yapılacak.
Türkiye bu akşam 18.00’de Letonya ile karşılaşacak. Maçlar TRT Spor’dan yayınlanacak. Hedef; EuroBasket 2025’ten madalya ile dönmek.
EUROBASKET 2025 GRUPLAR
- A Grubu: Türkiye, Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan, Çekya
- B Grubu: Almanya, Finlandiya, B. Britanya, Litvanya, İsveç, Karadağ
- C Grubu: İtalya, Gürcistan, İspanya, Yunanistan, Bosna Hersek, Kıbrıs R.K.
- D Grubu: İzlanda, Fransa, Slovenya, Polonya, Belçika, İsrail
