Sahne 12 Dev Adam’ın! Eurobasket 2025'in ilk maçında rakip Letonya

Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada hedef kürsüye çıkmak…

Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) bugün başlayacak.

Şampiyonada A Grubu müsabakaları Letonya’nın başkenti Riga’da, B Grubu karşılaşmaları Finlandiya’nın Tampere kentinde, C Grubu mücadeleleri Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limassol şehrinde, D Grubu maçları da Polonya’nın Katowice kentinde yapılacak.

Türkiye bu akşam 18.00’de Letonya ile karşılaşacak. Maçlar TRT Spor’dan yayınlanacak. Hedef; EuroBasket 2025’ten madalya ile dönmek.

EUROBASKET 2025 GRUPLAR

  • A Grubu: Türkiye, Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan, Çekya
  • B Grubu: Almanya, Finlandiya, B. Britanya, Litvanya, İsveç, Karadağ
  • C Grubu: İtalya, Gürcistan, İspanya, Yunanistan, Bosna Hersek, Kıbrıs R.K.
  • D Grubu: İzlanda, Fransa, Slovenya, Polonya, Belçika, İsrail
