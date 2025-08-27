Sahne 12 Dev Adam’ın! Eurobasket 2025'in ilk maçında rakip Letonya

Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) bugün başlayacak.

Şampiyonada A Grubu müsabakaları Letonya’nın başkenti Riga’da, B Grubu karşılaşmaları Finlandiya’nın Tampere kentinde, C Grubu mücadeleleri Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limassol şehrinde, D Grubu maçları da Polonya’nın Katowice kentinde yapılacak.

Türkiye bu akşam 18.00’de Letonya ile karşılaşacak. Maçlar TRT Spor’dan yayınlanacak. Hedef; EuroBasket 2025’ten madalya ile dönmek.

EUROBASKET 2025 GRUPLAR