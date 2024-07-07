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Sakaryaspor Max Gradel'i kadrosuna kattığını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sakaryaspor Max Gradel&#039;i kadrosuna kattığını açıkladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol kanat oyuncusu Max Gradel'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, en son Gaziantep FK'de forma giyen 36 yaşındaki Max Gradel'in kadroya dahil edildiği belirtildi.

Futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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