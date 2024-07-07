Sakaryaspor Max Gradel'i kadrosuna kattığını açıkladı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol kanat oyuncusu Max Gradel'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, en son Gaziantep FK'de forma giyen 36 yaşındaki Max Gradel'in kadroya dahil edildiği belirtildi.
Futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi