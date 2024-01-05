Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor, milli futbolcu Avrupa'ya açılıyor

    Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Samet Akaydin, ayrılmak için gün sayıyor. Milli futbolcunun Süper Lig'den aldığı tekliflere rağmen Avrupa'da oynamak istediği öğrenildi. İşte Samet Akaydin yeni adresi...

    Samet Akaydin Fenerbahçe&#039;ye veda ediyor, milli futbolcu Avrupa&#039;ya açılıyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydin'in İstanbul macerası kısa sürdü.

    Rodrigo Becao ve Djiku'nun sakatlığı sonrası forma şansı bulan 29 yaşındaki stoper, performansıyla eleştiri oklarının hedefinde oldu.

    A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ilk 11'de şans verdiği Samet'in Fenerbahçe'de ıslıklanması Türk yıldızı ayrılık düşüncesine itti.

    EURO 2024 kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli oyuncunun sürekli oynamak istediği bir takıma transfer olmak için izin istediği öğrenildi.

    Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor, milli futbolcu Avrupa'ya açılıyor

    İSMAİL KARTAL KALMASINI İSTİYOR

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yaşanan sakatlıklar ve sıkışık maç takvimini göze alarak Samet Akaydin'in kalmasını istediği ama oyuncunun ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

    Rusya ve Belçika ekiplerinden teklifler alan Samet'in 1 hafta içinde kararını vererek kiralık ayrılacağı konuşuluyor.

    Gent'in yoğun ısrarla istediği Türk futbolcunun Belçika'ya sıcak baktığı, Rusya ekiplerinin ilgisine ise Montella'nın önerisiyle soğuk baktığı belirtildi.

    Bu sezon Fenerbahçe'de 10 lig maçına çıkan Samet Akaydin, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmamıştı.

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeSamet Akaydin
    Haberler > Spor > Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor, milli futbolcu Avrupa'ya açılıyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kenan Yıldız'dan Messi golü, Türk yıldız İtalya'yı sallıyor - SporKenan Yıldız'dan Messi golü, Türk yıldız İtalya'yı sallıyorFenerbahçe Beko Maccabi Tel-Aviv'e sezonun en ağır yenilgisini yaşattı - SporFenerbahçe Beko Maccabi Tel-Aviv'e sezonun en ağır yenilgisini yaşattıSKY Sports Yunus Emre Konak'ın Brentford'a transferini "harika çocuk" ifadesiyle duyurdu - SporSKY Sports Yunus Emre Konak'ın Brentford'a transferini "harika çocuk" ifadesiyle duyurduBeşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Rachid Ghezzal affedildi - SporBeşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Rachid Ghezzal affedildiArda Güler'in dün gece neden oynamadığı ortaya çıktı! Kral Kupası'nda ilk 11'de başlayacak - SporArda Güler'in dün gece neden oynamadığı ortaya çıktı! Kral Kupası'nda ilk 11'de başlayacakPSG'nin genç yıldızı Beşiktaş'a transfer oluyor; işbirliğinin ilk imzası için geri sayım - SporPSG'nin genç yıldızı Beşiktaş'a transfer oluyor; işbirliğinin ilk imzası için geri sayımAhmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi - SporAhmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdiYıldız futbolcuyu takımdan kovdu! Adana Demirspor'da ayrılıklar devam ediyor - SporYıldız futbolcuyu takımdan kovdu! Adana Demirspor'da ayrılıklar devam ediyorBatman'da yetişti İngiliz devine transfer oluyor, Sivassporlu Yunus Emre Konak 5 milyon Euro'ya imza atacak - SporBatman'da yetişti İngiliz devine transfer oluyor, Sivassporlu Yunus Emre Konak 5 milyon Euro'ya imza atacakEyüpspor'dan sürpriz transfer, Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski golcüsünü yanına aldı - SporEyüpspor'dan sürpriz transfer, Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski golcüsünü yanına aldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...