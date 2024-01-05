Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor, milli futbolcu Avrupa'ya açılıyor

5 Ocak 2024 09:22 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 09:41

Geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydin'in İstanbul macerası kısa sürdü.

Rodrigo Becao ve Djiku'nun sakatlığı sonrası forma şansı bulan 29 yaşındaki stoper, performansıyla eleştiri oklarının hedefinde oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ilk 11'de şans verdiği Samet'in Fenerbahçe'de ıslıklanması Türk yıldızı ayrılık düşüncesine itti.

EURO 2024 kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli oyuncunun sürekli oynamak istediği bir takıma transfer olmak için izin istediği öğrenildi.

İSMAİL KARTAL KALMASINI İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yaşanan sakatlıklar ve sıkışık maç takvimini göze alarak Samet Akaydin'in kalmasını istediği ama oyuncunun ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

Rusya ve Belçika ekiplerinden teklifler alan Samet'in 1 hafta içinde kararını vererek kiralık ayrılacağı konuşuluyor.

Gent'in yoğun ısrarla istediği Türk futbolcunun Belçika'ya sıcak baktığı, Rusya ekiplerinin ilgisine ise Montella'nın önerisiyle soğuk baktığı belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe'de 10 lig maçına çıkan Samet Akaydin, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmamıştı.