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    Süper Kupa maçı tarihi belli oldu, Fenerbahçe ve Galatasaray finale hazır

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı yaşanan krizler sonrası ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF, dev finalin oynatılması için harekete geçti.

    Süper Kupa maçı tarihi belli oldu, Fenerbahçe ve Galatasaray finale hazır
    Spor Haberleri  / Sözcü

    Türkiye Futbol Federasyonu, 29 Aralık 2023'te oynatılması planlanan Süper Kupa maçı için harekete geçti.

    Suudi Arabistan'da maça saatler kala çıkan kriz sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray, sahaya çıkmadan İstanbul'a dönmüştü.

    Süper Kupa maçı tarihi belli oldu, Fenerbahçe ve Galatasaray finale hazır

    SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan maçı ocak ayında oynatmak isteyen TFF, ocak ayını gündeme getirdi.

    Finali en kısa zamanda oynatmak isteyen TFF'nin maçın yayıncısı MENA Bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) yayıncılarıyla da sorun yaşanmaması adına böyle bir adım atma kararı aldığı öğrenildi.

    Süper Kupa maçı tarihi belli oldu, Fenerbahçe ve Galatasaray finale hazır

    TFF'DEN SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

    Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'dayaşanan krize yönelik açıklama yaptı.

    Resmi sitedeki açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company/Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır. Sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır.

    İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç için de aynen geçerlidir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sözcü
    Süper KupaFenerbahçeGalatasaray
    Haberler > Spor > Süper Kupa maçı tarihi belli oldu, Fenerbahçe ve Galatasaray finale hazır
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