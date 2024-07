Semih Kılıçsoy yeni sezon öncesi hedeflerini açıkladı! Genç yıldızdan iddialı sözler

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy kariyer hedefleri hakkında konuştu. Immobile'ye övgüler yağdıran Kılıçsoy, van Bronckhorst'un hücum futbolunu sevdiğini söyledi. Semih Kılıçsoy ayrıca EURO 2024 hakkında açıklamalar yaptı.

Altyapıdan çıktıktan sonra büyük bir ivme yakalayan Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy, EURO 2024'te yaşadıkları ve kariyer planlamasına dair açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'a konuşan Semih'in açıklamaları şöyle:

IMMOBİLE İLE İYİ ANLAŞACAĞIZ

"Çok fazla tatil yapıp formdan düşmek istemedim. Arayı kısa tutup yeni sezona başlamak istedim. Immobile ile beraber geldik kampa. Tanıştık, sohbet ettik. Heyecanlıyım, büyük bir yıldız. Zaman geçtikçe de daha iyi anlaşacağız."

KEŞKE GOL OLSAYDI

"EURO 2024 benim için çok iyi geçti. Ben bu yaşımda orada bulunduğum için çok mutluyum. Ayrı bir tecrübe oldu bana. Çok da heyecanlı bir yerdi, maçlar, atmosfer... Az oynayan, çok oynayandan ziyade orada bulunmak çok önemli, o takımın bir parçası olabilmek çok önemli. Ben de evet kısa bir süre oynadım ve bir pozisyon da yakaladım. O pozisyon içimde kaldı biraz. Keşke gol olsaydı."

ŞANS GELECEĞİNİ BİLİYORDUM

"Ben her zaman kendime inanan bir oyuncuyum. Bana şans geleceğini biliyordum. Önünde sonunda bir şans bulacaktım. Kendimi her zaman hazır tutuyordum. O şans da geldi. İyi de değerlendirdiğimi düşünüyorum. Goller, asistler... Takımın ilk 11 oyuncusu da oldum ligin ikinci devresinde ve bütün maçlarda oynadım. Hazırdım oynamaya ve kendimi her zaman hazır tuttum."

ÇALIŞTIĞI TEKNİK DİREKTÖRLER HAKKINDA

"Beni ilk A takıma çıkaran ve ilk oynatan Şenol hoca oldu. Benim için çok önemli bir yerde Şenol hoca. Hayal ettiğim formayı ilk onun sayesinde giydim. Fernando Santos'tan da öğrendiklerim oldu. Serdar hocanın gelişiyle birlikte daha çok forma şansı buldum. Altyapı ve A takımda birlikte çalıştık. Her zaman bize güvenen bir hocaydı. Sadece bana değil, bütün genç arkadaşlarıma da şans verdi. Serdar hocanın apayrı bir yeri var bende."

HÜCUM FUTBOLUNU SEVEN BİR HOCA

"Giovanni Van Bronckhorst çok sıcak kanlı, iletişime çok açık bir hoca. Zaman geçtikte birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Hücum futbolunu seven bir hoca. Çok da iyi çalışıyoruz burada."

İNANILMAZ BİR FORVET

"Yeni transferler çok tecrübeli ve kaliteli oyuncular. Hepsi bize çok katkı sağlayacak. Özellikle ben Immobile ile oynayacağım için heyecanlıyım. Çok inanılmaz bir forvet. Mevkilerimiz de aynı, ondan öğreneceğim çok şey olacak. Onun için heyecanlıyım biraz."

"Burada oynamak, altyapıdan A takıma çıkmak çok zor ve zahmet isteyen bir süreç. Çok çalışarak burada oynamak nasip oldu. Bu sezonki hedefim geçen sezondan daha fazla skora katkı vermek, oyun olarak daha fazla kendimi geliştirmek. Gol ve asist anlamında hep daha fazlası için çalışacağım."

ONLARLA OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

"Ciro Immobile ve Rafa Silva çok iyi oyuncular, çok tecrübeli oyuncular. Bana da çok gol attırırlar diye düşünüyorum, ben de onlara attırırım. Onlar bir an önce oynamak için sabırsızlanıyorum."

FORVETTE DAHA RAHATIM

"Ben altyapıdan beri sürekli forvet oynadım, 9 numara olarak direkt. İlk A takıma çıktığımda kanat olarak oynadım. Ben kendimi forvet olarak tanımlıyorum ama sol önde de oynuyorum, sağ önde de oynuyorum. Kaleye ne kadar yakın olabilirsem kendimi daha iyi hissediyorum ve daha tehlikeli olabileceğimi düşünüyorum. Sol forvet de oynarım, forvet de oynarım, hiç sıkıntı değil benim için."

"Gol krallığı hayalim her sezon var. Bu sene de olabilir, seneye de olabilir, 2-3 sezon sonra da olabilir. Her sezon öyle bir hayalim var."

AVRUPA'YI DÜŞÜNMÜYORUM

"Ben şimdi Avrupa hayalini düşünmüyorum. Şu an buradayım ve bu sezona odaklıyım. Kendi gelişimime ve takımımın şampiyonluğuna odaklıyım. Ondan sonrasında her şey olacağına varır. Hocamız hücum futbolu oynatan ve isteyen bir hoca. İdman tempomuz çok iyi. Çok sıcak ve güzel bir ortam var takımda. Herkes çok istekli. Hocamız tempolu ve hızlı oyun istiyor. Hücum futbolcuları olarak bu bizim için çok iyi."

İNŞALLAH BENZER KARİYERİM OLUR

"Ben oynamadığım zamanlarda üzülüyorum ve hırslanıyorum. Acaba neyi eksik yapıyorum diye kendimi sorguluyorum. Türkiye'den sonra oynamak istediğim lig Premier Lig. Tarz olarak Agüero'ya benzetiyorlar. İnşallah benzer bir kariyerim olur." ARDA GÜLER'E REAL MADRİD'İ SORDUK