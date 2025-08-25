Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hakem Kurulu 3. kez toplandı! Memur zammı için geri sayım

Hakem Kurulu 3. kez toplandı! Memur zammı için geri sayım

6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zammı için Hakem Kurulu süreci devam ediyor. Bugün 3. kez toplanan Kurul'un bu hafta içi nihai kararını vermesi bekleniyor. İşte detaylar...

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Hükümet ile Memur-Sen masada anlaşamayınca memur zammı için Hakem Kurulu süreci başladı. İlk toplantısını 23 Ağustos Cumartesi, ikinci toplantısını 24 Ağustos Pazar günü yapan Kurul, bugün ise üçüncü kez toplandı. 

5 GÜN İÇİNDE KARAR VERİLECEK

11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor. Memur zammının bu hafta içi netleşmesi bekleniyor. 

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK? 

Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.

MEMUR-SEN NE İSTEDİ, HÜKÜMET NE ÖNERDİ?

Memur-Sen, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam istedi.

Hükümetin son teklifinde 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış önerildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

