En çok sütlüsünü seviyoruz: Çikolatayı yemekten sonra tercih ediyoruz
Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kahve Dünyası’nın çikolata tüketim alışkanlıkları ile ilgili yaptığı ankete katılanlara sorulan “Çikolataya en çok ne zaman ihtiyaç duyuyorsun” sorusuna verilen cevaplarda katılımcıların yüzde 41’i ‘yemekten sonra’ cevabını verdi.
ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Kahve Dünyası’nın çikolata tüketim alışkanlıkları ile ilgili yaptığı ankete katılanlara sorulan “Çikolataya en çok ne zaman ihtiyaç duyuyorsun” sorusuna verilen cevaplarda katılımcıların yüzde 41’i ‘yemekten sonra’ cevabını verdi. Bu cevabı yüzde 32 ile çalışırken, yüzde 27 ile TV izlerken izledi. Katılımcıların yüzde 56’sı çikolata tercihini sütlüden yana kullandı.
Düzenleyen: Batıkan Altaş - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi