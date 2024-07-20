En çok sütlüsünü seviyoruz: Çikolatayı yemekten sonra tercih ediyoruz

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Temmuz 2024 02:12 - Güncelleme: 20 Temmuz 2024 02:13 - Güncelleme:

Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kahve Dünyası’nın çikolata tüketim alışkanlıkları ile ilgili yaptığı ankete katılanlara sorulan “Çikolataya en çok ne zaman ihtiyaç duyuyorsun” sorusuna verilen cevaplarda katılımcıların yüzde 41’i ‘yemekten sonra’ cevabını verdi.