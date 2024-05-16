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Şenol Güneş tarih yazdığı topraklara dönüyor! İmza atması an meselesi

Düzenleyen: / Kaynak: NTV Spor
- Güncelleme:
Şenol Güneş tarih yazdığı topraklara dönüyor! İmza atması an meselesi

Spor Haberleri  / NTV Spor

Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan Şenol Güneş ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Yetkili isim, Şenol Güneş'i takımın başına getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından Şenol Güneş'in geleceği hakkındaki bilinmezlik sürüyor. Adı son günlerde eski takımı Beşiktaş'la anılan başarılı hoca için süpriz bir açıklama geldi. Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.

BİRİNCİ ÖNCELİĞİ OLARAK GÖRÜYOR

MK Sports'a konuşan yetkili, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliği olarak görüyor ve müzakereler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş tarih yazdığı topraklara dönüyor! İmza atması an meselesi - 1. Resim

MÜZAKERELER KISA SÜREDE TAMAMLANABİLİR

Yetkili ayrıca, "Güneş, Güney Kore'nin baş antrenörlüğünü devralmaya kararlı, dolayısıyla müzakereler mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilir." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: NTV Spor
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