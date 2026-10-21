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TFF'den Sergen Yalçın için imza töreni: İbrahim Hacıosmanoğlu da katılacak

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TFF'den Sergen Yalçın için imza töreni: İbrahim Hacıosmanoğlu da katılacak
Başlık ResmiTFF'den Sergen Yalçın için imza töreni: İbrahim Hacıosmanoğlu da katılacak

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için 22 Ekim Perşembe günü imza töreni düzenlenecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Sergen Yalçın'ın A Millî Takım'da teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurmuştu. Deneyimli çalıştırıcıyla ilgili yeni bir bilgilendirme yapıldı.

İMZA TÖRENİ SAAT 14.00'TE

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda Sergen Yalçın için düzenlenecek tören, saat 14.00'te başlayacak.

Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ta görev yapmıştı.
Başlık ResmiSergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ta görev yapmıştı.

Bir süredir sessizliğini koruyan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Riva'da gerçekleşecek imza törende hazır bulunacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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