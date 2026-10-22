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Sergen Yalçın'ın yıllık ücreti ve tazminatı ortaya çıktı

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Sergen Yalçın'ın yıllık ücreti ve tazminatı ortaya çıktı
Başlık ResmiSergen Yalçın'ın yıllık ücreti ve tazminatı ortaya çıktı

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

A Milli Futbol Takımı'nda 4 yıllığına göreve getirilen Sergen Yalçın, ay-yıldızlıların tarihindeki 48. teknik direktörü oldu.

"ÜCRET KONUŞMADIK" DEMİŞTİ

TFF'nin duyurusundan önce yaptığı açıklamada, "Daha maaşımı bile konuşmadım. Anlaştık 4 sene. Çok önemli değil bu konular milli takım olduğunda" sözleriyle ücret konuşmadığını kaydeden Yalçın'ın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.

MAAŞI VE TAZMİNATI NETLEŞTİ

Tahir Kum'un haberine göre; Sergen Yalçın, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevinde senelik 125 milyon TL ücret alacak. Haberde, sözleşme feshi durumunda 52 milyon TL tazminat ödeneceği aktarıldı.

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"KONTRAT DA ÖNEMLİ DEĞİL SÜRE DE"

İmza töreninde sözleşmesi hakkında gelen soruyu cevaplayan Yalçın, 4 yıllık kontrat yaptıklarını ve 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası ile FIFA 2030 Dünya Kupası'nı hedeflediklerini belirterek "Başarılı olursak herkesi memnun ederiz. Bütün plan ve programımızı çalışmak ve başarılı olmak üzerine yapıyoruz. Burası milli takım, bizim için kontrat da önemli değil süre de önemli değil. Eleştiri olmadan hiçbir iş yürümez. Bu anlamda çok antrenmanlıyız. Sonuçta insanlar beğenmeyebilir. Bunlar çok doğal." ifadelerini kullandı.

YALÇIN'IN HOCALIK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Yalçın, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'u da çalıştırdı.

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