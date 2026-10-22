TFF, Sergen Yalçın'ın teknik ekibini duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu, 4 yıllığına A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Sergen Yalçın'ın teknik kadrosunu açıkladı.
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A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın ekibinde görev alacak isimler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Yalçın'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:
Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat Mert
Yardımcı Antrenör: Murat Kaytaz
Atletik Performans Antrenörleri: Niyazi Eniseler ile Emre Gürbüz
Kaleci Antrenörü: Erol Ayçiçek
Maç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli ile Okan Aydıner
Yardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren
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