Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

TFF, Sergen Yalçın'ın teknik ekibini duyurdu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
TFF, Sergen Yalçın'ın teknik ekibini duyurdu
Başlık ResmiTFF, Sergen Yalçın'ın teknik ekibini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, 4 yıllığına A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Sergen Yalçın'ın teknik kadrosunu açıkladı.

Kaydet
|

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın ekibinde görev alacak isimler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Yalçın'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:

Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat Mert

Yardımcı Antrenör: Murat Kaytaz

Atletik Performans Antrenörleri: Niyazi Eniseler ile Emre Gürbüz

Kaleci Antrenörü: Erol Ayçiçek

Maç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli ile Okan Aydıner

Yardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren

ÖNERİLEN HABERLER
Sergen Yalçın, A Milli Takım için imzayı attı: Halkın teknik direktörüyüm
SPOR

Sergen Yalçın, A Milli Takım için imzayı attı: Halkın teknik direktörüyüm
Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.