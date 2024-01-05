Sergio Ramos çileden çıkıp, canlı yayında kavga etti

5 Ocak 2024 10:20 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 10:24

İspanya La Liga'nın 19. haftasında evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden Sevilla'da sular durulmuyor.

Küme düşme hattına yakın olan Endülüs ekibinde taraftarlar Sergio Ramos'a tepki gösterdi.

SERGIO RAMOS: ÇENENİ KAPAT

Yayıncı kuruluş DAZN'a saha içinde röportaj veren Sergio Ramos, kendisine tepki gösteren bir taraftara sert sözlerle karşılık verdi.

Sinirlerine hakim olamayan Ramos, gelen tepkinin ardından taraftara, "Konuşuruz, biraz saygı gösterin. Saygı göster ve çeneni kapat" şeklinde bağırdı.

Üzgün olduğu görülen Ramos, "Her şeye katlanmak zorundasınız. İnsanların öfkesini anlayabiliyoruz" diyerek röportajı bitirdi.

SEVILLA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Bu sezon taraftarına zor günler yaşatan Sevilla'da teknik direktör değişiklikleri çözümsüz kaldı.

Sezona Mendilibar ile başlayan Sevilla daha sonra Diego Alonso ile anlaştı. İspanyol ekibi 2 hafta önce ise Alonso ile yollarını ayırarak göreve Quique Sanchez Flores'i getirdi.

Bir türlü beklenen performansı sahaya yansıtamayan Sevilla, 20 takımlı La Liga'da 16 puanla 16.sırada bulunuyor.