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    Sergio Ramos çileden çıkıp, canlı yayında kavga etti

    Yaz transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile görüşen ve daha sonrasında Sevilla'yı tercih eden Sergio Ramos, aradığı ortamı bulamadı. Dünyaca ünlü futbolcu kaybedilen 3 puan sonrası eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

    Sergio Ramos çileden çıkıp, canlı yayında kavga etti
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İspanya La Liga'nın 19. haftasında evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden Sevilla'da sular durulmuyor.

    Küme düşme hattına yakın olan Endülüs ekibinde taraftarlar Sergio Ramos'a tepki gösterdi.

    SERGIO RAMOS: ÇENENİ KAPAT

    Yayıncı kuruluş DAZN'a saha içinde röportaj veren Sergio Ramos, kendisine tepki gösteren bir taraftara sert sözlerle karşılık verdi.

    Sinirlerine hakim olamayan Ramos, gelen tepkinin ardından taraftara, "Konuşuruz, biraz saygı gösterin. Saygı göster ve çeneni kapat" şeklinde bağırdı.

    Üzgün olduğu görülen Ramos, "Her şeye katlanmak zorundasınız. İnsanların öfkesini anlayabiliyoruz" diyerek röportajı bitirdi.

    SEVILLA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

    Bu sezon taraftarına zor günler yaşatan Sevilla'da teknik direktör değişiklikleri çözümsüz kaldı.

    Sezona Mendilibar ile başlayan Sevilla daha sonra Diego Alonso ile anlaştı. İspanyol ekibi 2 hafta önce ise Alonso ile yollarını ayırarak göreve Quique Sanchez Flores'i getirdi.

    Bir türlü beklenen performansı sahaya yansıtamayan Sevilla, 20 takımlı La Liga'da 16 puanla 16.sırada bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SevillaSergio RamosLa Liga
    Haberler > Spor > Sergio Ramos çileden çıkıp, canlı yayında kavga etti
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