Sezonu kapatan Oosterwolde ameliyat oldu! Sahalara dönüş tarihi belli oldu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Fenerbahçe, Olympiakos ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı.
Geçmiş Olsun Jayden
Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor