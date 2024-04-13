Sezonu kapatan Oosterwolde ameliyat oldu! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe, Olympiakos ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Geçmiş Olsun Jayden

Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü