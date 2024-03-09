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Shane Larkin Euroleague tarihine geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Shane Larkin Euroleague tarihine geçti
Euroleague, Mvp, Shane Larkin, Haber

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Euroleague'de 28'inci haftanın en değerli oyuncusu, Bayern Münih karşısında 28 sayı kaydeden ve 33 verimlilik puanı alan Anadolu Efes'in başarılı ismi Shane Larkin oldu. 17'nci kez MVP olan Larkin, Euroleague tarihine geçti.

THY Euroleague'de heyecan 28'inci hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Maçların sona ermesiyle birlikte haftanın en değerli oyuncusu (MVP) da belli oldu.

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in Alman ekibi Bayern Münih'i 109-86'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada iyi performans sergileyen Shane Larkin'in haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

17 KEZ SEÇİLDİ, TARİHE GEÇTİ

Larkin, kritik mücadelede 28 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile oynayarak 33 verimlilik puanı aldı. 17'nci kez haftanın MVP'si seçilen 31 yaşındaki Larkin, Euroleague tarihine geçti.

28'İNCİ HAFTA SONUÇLARI

Anadolu Efes 109-86 Bayern Münih
AS Monaco 98-80 Kızıl Yıldız
Maccabi Playtika Tel Aviv 83-76 Zalgiris Kaunas
Valencia BC 78-88 FC Barcelona
Real Madrid 79-89 Fenerbahçe Beko
Olympiakos 74-69 Segafredo Virtus Bologna
Panathinaikos 85-67 LDLC ASVEL
Cazoo Baskonia 88-71 Alba Berlin
AX Armani Ex. Olimpia Milano 85-83 Partizan NIS

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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