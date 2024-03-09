Shane Larkin Euroleague tarihine geçti

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mart 2024 16:48 - Güncelleme: 9 Mart 2024 17:03 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Euroleague'de 28'inci haftanın en değerli oyuncusu, Bayern Münih karşısında 28 sayı kaydeden ve 33 verimlilik puanı alan Anadolu Efes'in başarılı ismi Shane Larkin oldu. 17'nci kez MVP olan Larkin, Euroleague tarihine geçti.