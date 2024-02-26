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    • Haberler > Spor > Son 10 maçta sadece 1 galibiyet almıştı! Süper Lig'de ayrılık

    Son 10 maçta sadece 1 galibiyet almıştı! Süper Lig'de ayrılık

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Son 10 maçta sadece 1 galibiyet almıştı! Süper Lig&#039;de ayrılık
    Sumudica, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

    Süper Lig'in 27. haftası geride kalırken flaş bir ayrılık kararı alındı. Ali Budak'ın haberine göre; Gaziantep FK, Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

    Son 10 maçta sadece 1 galibiyet almıştı! Süper Lig'de ayrılık - 1. Resim

    Bu kararın kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Gaziantep FK ile bu sezon 26 maça çıkan Sumudica, 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rumen teknik adam, 1.38 puan ortalaması yakaladı. Marius Sumudica, 5. haftada Erdal Güneş'in yerine gelmişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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