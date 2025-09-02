Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Son gün transferi: Eljif Elmas eski takımına döndü

Son gün transferi: Eljif Elmas eski takımına döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son gün transferi: Eljif Elmas eski takımına döndü
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Avrupa'da yaz transfer döneminin son gününde, İtalya'da 5 sezon boyunca mücadele ettiği Napoli'ye kiralık olarak imza attı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, Almanya ekibi RB Leipzig'ten satın alma opsiyonuyla Serie A temsilcisi Napoli'ye kiralandı.

189 MAÇTA 19 GOL

2019-2024 yılları arasında Napoli forması giyen Elmas, tüm kulvarlarda 189 maçta forma giyerken 19 gollük skor katkısı sağladı. Makedon orta saha, Napoli'de 1'er kez Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Son gün transferi: Eljif Elmas eski takımına döndü - 1. Resim

2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde RB Leipzig'e imza atan 25 yaşındaki oyuncu, bir sonraki sezonun yarısında kiralık olarak Torino'da oynadı. Eljif Elmas, 2024-2025 sezonunda Leipzig'de 6, Torino'da 13 karşılaşmada forma giydi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji il il açıkladı! Bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak: Marmara için kritik gün
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hasan Şaş, Fenerbahçe'nin transferini duyunca çılgına döndü: Komik bunlar! - SporF.Bahçe'nin transferini duyunca çılgına döndü: Komik bunlarGalatasaray'ı çıldırtan madde! Efe krizi: Fatura baba Ayhan Akman'a çıktı - SporEfe Akman krizi: Fatura babasına çıktıFenerbahçe'de bir gecede 4 yıldızla yollar ayrıldı: Eleştiri oklarının hedefindeydi - SporBir gecede 4 yıldızla yollar ayrıldı: EleştiriliyorduFenerbahçe formalı Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı! Icardi'den eski dosta olay mesaj - SporIcardi'nin eski dosta olay mesajı gündem olduGalatasaray, Kolombiyalı oyuncunun kiralama bedelini açıkladı - SporG.Saray, Kolombiyalı oyuncunun kiralama bedelini açıkladUğurcan Çakır'ın babasından Galatasaray ve Fenerbahçe cevabı: Ağladım - SporUğurcan'ın babasından G.Saray ve F.Bahçe cevabı: Ağladım
Sonraki Haber Yükleniyor...