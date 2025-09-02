Son gün transferi: Eljif Elmas eski takımına döndü

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, Almanya ekibi RB Leipzig'ten satın alma opsiyonuyla Serie A temsilcisi Napoli'ye kiralandı.

189 MAÇTA 19 GOL

2019-2024 yılları arasında Napoli forması giyen Elmas, tüm kulvarlarda 189 maçta forma giyerken 19 gollük skor katkısı sağladı. Makedon orta saha, Napoli'de 1'er kez Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde RB Leipzig'e imza atan 25 yaşındaki oyuncu, bir sonraki sezonun yarısında kiralık olarak Torino'da oynadı. Eljif Elmas, 2024-2025 sezonunda Leipzig'de 6, Torino'da 13 karşılaşmada forma giydi.