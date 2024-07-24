Spor yazarları Fenerbahçe'nin Lugano galibiyetini değerlendirdi!

Sezonun ilk maçına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano deplasmanında çıkan Fenerbahçe, 4 gollü galibiyete imza atarak tur için avantajı kaptı. Jose Mourinho yönetiminde oynanan ilk resmi müsabakada alınan galibiyeti spor yazarları değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, İsviçre'de Lugano'ya konuk oldu. Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho ile ilk resmi maçtan 4-3 galip ayrılan Kanarya, turun kapısını araladı.

Fenerbahçe'nin Lugano'yu devirdiği karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi. İşte o yorumlar...

FAİK ÇETİNER: MOURİNHO ŞOV BAŞLADI

Lugano maçı Fenerbahçe için mini bir sınav sayılırdı. Bu takım geniş ve kaliteli kadrosuyla bu sene büyük işlere imza atar. Mourinho’nun sahaya süreceği 11’lere itiraz eden de çıkmaz. Portekizli hoca takım içi rekabeti ile işini daha da kolaylaştıracak gibi. Fenerbahçe ve Mourinho Avrupa macerasına fırtına gibi başladı. Devamı gelir mi? Gelmezse sürpriz olur, diyelim ve gelecek turları bekliyelim. (FANATİK)

SERKAN AKCAN: USTALARIN RESİTALİ

Oyunu çok daha erken eline almış olmasına rağmen golü devre biterken Dzeko’nun penaltı atışıyla bulmak soyunma odasının havasını değiştiren en önemli detaydı. Dzeko 38 yaşında ama hala çok klas hala büyük bir lider ve hala eşsiz bir santrfor. Yaptığı hat-trickle gecenin yıldızıydı ama diğer yandan da santrfor rotasyonundaki rekabet ateşinin ne seviyede olacağını da göstermiş oldu. (FANATİK)

GÜRCAN BİLGİÇ: GALİBİYET ÇOK GÜZEL BİR HALIDIR

Galibiyet kadar güzel bir halı yoktur. Her şeyi altına koyarsınız. Tadic'in aklı – zekası, Dzeko'nun tecrübesi – kalitesi… Bir anda bütün "Bu nasıl ya" diye başlayan cümleleri alırsınız, çöpe atarsınız. Henüz ne Mourinho kendi oyununu bulmuş ne de takım doğru on birini. Yani; kalitesi ve tecrübesiyle Kadıköy'e gelecekler. Lille rezervasyonlarını yaparak elbette… (Fotomaç)

MURAT ÖZBOSTAN: ÜST DÜZEY HAZIRLIK MAÇI

Mourinho ile ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, İsviçre'de tur kapısını açarken savunma hataları ve verilen pozisyonlar can sıktı. Kadroya katılacak isimler ve sistemin de oturmasıyla oyundaki gelişim yükselecektir. Kısacası; dünkü maç, yeni sezon öncesi üst düzey bir hazırlık sınavı gibiydi. (SABAH)

ALİ GÜLTİKEN: GERÇEK BİR OYUN LİDERİ

Dzeko çok önemli bir futbolcu. Büyük bir oyun lideri. Kendi yetenekleriyle takımın futbol seviyesini yükseltiyor. Dün akşam attığı 3 golle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi için bir adım öteye taşıdı. Geçen sezon muazzam bir Dzeko performansı izledik. Aynı konsantrasyonla bunu bu sezona da taşıyabilmesi büyük bir oyun lideri olarak onu tarif etmek için yeterli. (Sabah)

LEVENT TÜZEMEN: HAMLELERİ GÖZ ALICI

Gecenin yıldızı, etkili paslarıyla ve oyun zekasıyla ışıl ışıl parlayan Tadic oldu. Geçen sezon bir maç bile sağ kanatta görev yapmayan Tadic'i hocası Mourinho'nun sağa çekmesi F.Bahçe'ye hücum zenginliği, goller ve galibiyet getirdi. Aldığı akıl dolu penaltının yanı sıra Tadic'in, kaptan Dzeko'ya attırdığı gol kalite kokuyordu. Mourinho'nun, rakibin üçlü savunmaya geçtikten sonra yaptığı oyuncu ve taktik hamleler göz alıcıydı. Görünen o ki Mourinho'nun oluşturduğu rekabet ortamı, oyuncuların performanslarını ön plana çıkaracak. Portekizli hocanın goller sonrası yaptığı sevinç gösterisi, Kadıköy'de taraftarı coşturacaktır. (SABAH)