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Stefan Kuntz'un yeni görevi belli oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Stefan Kuntz&#039;un yeni görevi belli oldu!
Stefan Kuntz, Hamburg, Bundesliga 2, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz'un yeni görevi belli oldu. Stefan Kuntz, Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg ile sportif direktörlük görevi için görüştüğünü açıkladı.

Son olarak A Milli Takımı çalıştıran, 8 aydır boşta olan Stefan Kuntz'un yeni görevi belli oluyor. Kuntz, Alman basınına yaptığı açıklamada Hamburg ile görüştüğünü doğruladı.

HAMBURG, KUNTZ İLE ANLAŞTI

Sky'ın haberine göre; Hamburg yönetimi, spor direktörü Jonas Boldt'un sözleşmesini feshetti ve bu görev için Kuntz ile anlaştı. 

Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg, 2023-24 sezonunu 58 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

Stefan Kuntz'un yeni görevi belli oldu! - 1. Resim

KUNTZ'UN KARİYERİ

Stefan Kuntz daha önce Bochum'da sportif direktör olarak ve Kaiserslautern'de yönetim kurulu başkanı olarak çalışmıştı. Kuntz, Almanya U21 Milli Takımı'nda teknik direktör olarak başarılı bir dönemin ardından, son olarak 2021-2023 yılları arasında Türkiye Milli Takımı'na hocalık yapmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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