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Süheyl Batum, Dursun Özbek'i tebrik ederek salondan ayrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süheyl Batum, Dursun Özbek&#039;i tebrik ederek salondan ayrıldı
Galatasaray, Başkanlık Seçimi, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da başkan belli oluyor. Açılan sandıkların ardından başkan adayı Süheyl Batum, Dursun Özbek'i tebrik ederek salondan ayrıldı.

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Mevcut Başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum, sarı-kırmızılı camianın liderliği için aday oldular. Açılan 12 sandık sonucuna göre, Dursun Özbek 1877, Süheyl Batum 587 oy aldı.

BATUM, TEBRİK EDEREK AYRILDI

Açılan sandıkların ardından mağlubiyeti kabul eden Süheyl Batum, diğer sandıkların açılmasını beklemeden salondan ayrıldı.

Salondan ayrılmadan önce Batum, Dursun Özbek'in yanına giderek tebrik etti.

ADAYLARIN LİSTELERİ

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Süheyl Batum:

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet  Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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