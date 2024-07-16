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Süper Lig devi Can Keleş için devreye girdi! 2 milyon euro bonservis + bonus

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Süper Lig devi Can Keleş için devreye girdi! 2 milyon euro bonservis + bonus

Spor Haberleri

Yerli gücünü arttırmak isteyen Beşiktaş, Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş için devreye girdi. Siyah-beyazlıların transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.

Son olarak kadrosuna Ciro Immobile'yi katan Beşiktaş, Can Keleş için devreye girdi.

Sports Digitale'nin haberine göre; Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük forması giyen 22 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro bonservis bedeli + başarı bonusu teklif etti.

Süper Lig devi Can Keleş için devreye girdi! 2 milyon euro bonservis + bonus - 1. Resim

Süper Lig'den düşen ve yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Karagümrük'ün Can Keleş'in satışına onay vermesi bekleniyor.

Can Bedel'e konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Can Keleş için Beşiktaş'tan teklif aldığımız doğru ancak henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Can Keleş için Türkiye'den ve yurt dışından başka talipler de var, onlardan da teklif aldık. Görüşmelerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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