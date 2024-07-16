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Beşiktaş hız kesmiyor! Aboubakar'ın yerine Dortmund'un yıldızı geliyor

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Beşiktaş hız kesmiyor! Aboubakar&#039;ın yerine Dortmund&#039;un yıldızı geliyor
Beşiktaş, Sebastian Haller, Transfer Dönemi, Haber

Spor Haberleri

Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, hücum hattına bir isim daha almaya karar verdi. Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmaya hazırlanan Siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund'un yıldızına göz dikti.

Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, son olarak kadrosuna Ciro Immobile'yi katmıştı.

Yabancı sınırından dolayı birçok ismi gözden çıkaran siyah-beyazlılar, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'a gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteği doğrultusunda forvet arayışlarına devam eden yönetim, Sebastian Haller için devreye girdi.

Beşiktaş hız kesmiyor! Aboubakar'ın yerine Dortmund'un yıldızı geliyor - 1. Resim

KARTAL FORVETE HALLER ÇEKİYOR

Cirı Immobile ve Semih Kılıçsoy'un yanına Haller'i de eklemek isteyen Beşiktaş, Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Haller'in Nuri Şahin'in planları arasında olmadığı belirtildi.

Geçen sezon 19 maça çıkan Fildişi Sahilli yıldız, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Yeniden çıkışa geçmek isteyen Haller'in Beşiktaş'a sıcak baktığı iddia ediliyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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