Beşiktaş hız kesmiyor! Aboubakar'ın yerine Dortmund'un yıldızı geliyor

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 16 Temmuz 2024 08:46 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 09:04 - Güncelleme:

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Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, hücum hattına bir isim daha almaya karar verdi. Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmaya hazırlanan Siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund'un yıldızına göz dikti.