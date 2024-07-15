Beşiktaş'ta Montero ayrılık için gün sayıyor! La Liga'dan talipleri var

Beşiktaş, İspanyol oyuncusu Francisco Montero'yu ülkesine geri göndermeye hazırlanıyor. Oyuncuya La Liga'dan 2 kulüp talip oldu.

Yeni sezona Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi yıldız oyuncuları transfer ederek başlayan Beşiktaş'ta, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, transfere es verileceğini ve takımdan gönderilecek yabancı oyuncularla ilgili çalışmalar yapılacağını açıkladı.

Bu kapsamda Beşiktaş'tan ayrılması beklenen oyunculardan Francisco Montero'nun geleceği belli oldu.

İSPANYA'YA DÖNÜYOR

Beşiktaş, Francisco Montero'yu ülkesi İspanya'ya göndermeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Montero ile ilgilenen Alaves ve Espanyol ile temaslarına devam ediyor.

Yeni transferler için yabancı kontenjanını açmak zorunda olan Beşiktaş'ta Montero'nun ayrılığının kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.