Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta Montero ayrılık için gün sayıyor! La Liga'dan talipleri var

Beşiktaş'ta Montero ayrılık için gün sayıyor! La Liga'dan talipleri var

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta Montero ayrılık için gün sayıyor! La Liga&#039;dan talipleri var
Beşiktaş, Francisco Montero, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Beşiktaş, İspanyol oyuncusu Francisco Montero'yu ülkesine geri göndermeye hazırlanıyor. Oyuncuya La Liga'dan 2 kulüp talip oldu.

Yeni sezona Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi yıldız oyuncuları transfer ederek başlayan Beşiktaş'ta, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, transfere es verileceğini ve takımdan gönderilecek  yabancı oyuncularla ilgili çalışmalar yapılacağını açıkladı. 

Bu kapsamda Beşiktaş'tan ayrılması beklenen oyunculardan Francisco Montero'nun geleceği belli oldu.

Beşiktaş'ta Montero ayrılık için gün sayıyor! La Liga'dan talipleri var - 1. Resim

İSPANYA'YA DÖNÜYOR

Beşiktaş, Francisco Montero'yu ülkesi İspanya'ya göndermeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Montero ile ilgilenen Alaves ve Espanyol ile temaslarına devam ediyor.

Yeni transferler için yabancı kontenjanını açmak zorunda olan Beşiktaş'ta Montero'nun ayrılığının kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Soylu'nun çalışma odasının duvarında asılı... İşte o üniforma ve telsizin hikayesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana Demirspor'un İtalya kampına vize engeli! - SporAdana Demirspor'un İtalya kampına vize engeli!Mourinho'nun yeni yıldızı belli oldu! Fenerbahçe'de N'Golo Kante sürprizi - SporMourinho'nun yeni yıldızı belli oldu!Mourinho 2 yabancı yıldızın biletini kesti! Fenerbahçe satış listesine koydu - SporMourinho 2 yabancı yıldızın biletini kesti!Copa Amerika finaline Messi'nin gözyaşları damga vurdu! Sakatlanınca hüngür hüngür ağladı - SporFinale Messi'nin gözyaşları damga vurduGiovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy kararı! '30 milyon Euro verseler bile...' - SporGiovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy kararı! '30 milyon Euro verseler bile...'Gareth Southgate, mağlubiyetin sebebini açıkladı! 'Bacaklar tükenmeye başladı' - SporGareth Southgate, mağlubiyetin sebebini açıkladı! 'Bacaklar tükenmeye başladı'
Sonraki Haber Yükleniyor...