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Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun tepkisi! 'Burayı sattın muhabbeti kaldı mı ya?'

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Beşiktaş, Haber

Spor Haberleri

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'un transferi için yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye imza atan eski öğrencisi Cenk Tosun'a sahip çıktı.

Kafa Sports'taki yayınında milli oyuncunun ayrılığını değerlendiren Yalçın, “Cenk Tosun gidebilir Fenerbahçe'ye bunda bir şey yok ki. Hala orayı sattın, burayı sattın muhabbeti kaldı mı ya? O seviyede miyiz hala? Beşiktaş kontrat vermemişse o da gidebilir Fenerbahçe'ye. Bir yere gidecek tabii, ne yapacak?” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun tepkisi! 'Burayı sattın muhabbeti kaldı mı ya?' - 1. Resim

SERGEN YALÇIN'DAN BEŞİKTAŞ TRANSFERLERİNE TEPKİ

Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı transferleri de değerlendiren Sergen Yalçın, "Beşiktaş iyi transferler yaptı. Bu maliyetler çok yüksek, çok yüksek hocam bu maliyetler. Şampiyon olsan dahi, bu kurduğun kadronun çeyreğinin bile parasını çıkartamıyorsun. Şampiyonlar Ligi diyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'nde bizim ülke olarak bir şansımız yok ki? Şampiyonlar Ligi'nde bizim takımların bir yerlere gitme ihtimalleri yok. Kulüpler her sene yaptığı bu transferlerle borcu daha da yukarı çıkartıyorlar." açıklamasında bulundu.

 

Düzenleyen:  - Spor
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