Süper Lig ekipleri yabancı transferler için fona para yatıracak! Her yabancı transfer için ne kadar ödenecek?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 2024-2025 sezonunda uyacağı kuralları açıkladı. Yabancı transferi konusunda alınan fon kararı dikkat çekti. Süper Lig ekipleri yaptıkları yabancı transfere karşılık fona da para yatıracak.

Süper Lig'de 2024/2025 sezonunda uygulanacak kurallar hakkında TFF tarafından açıklama yapıldı.

TRANSFER YAPAN FONA PARA YATIRACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan hususlardan en dikkat çekeni ise transfer fonu oldu.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Transfer ve tescil döneminin bitiminde 12’den fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüplerinin, bu futbolcuların her biri için ilave 1.000.000-TL alt yapı fon bedelini, transfer ve tescil döneminin bitimini müteakip Federasyon’a ödemeleri zorunludur." ifadelerine yer verildi.