Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig ekipleri yabancı transferler için fona para yatıracak! Her yabancı transfer için ne kadar ödenecek?

Süper Lig ekipleri yabancı transferler için fona para yatıracak! Her yabancı transfer için ne kadar ödenecek?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig ekipleri yabancı transferler için fona para yatıracak! Her yabancı transfer için ne kadar ödenecek?

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 2024-2025 sezonunda uyacağı kuralları açıkladı. Yabancı transferi konusunda alınan fon kararı dikkat çekti. Süper Lig ekipleri yaptıkları yabancı transfere karşılık fona da para yatıracak.

Süper Lig'de 2024/2025 sezonunda uygulanacak kurallar hakkında TFF tarafından açıklama yapıldı. 

TRANSFER YAPAN FONA PARA YATIRACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan hususlardan en dikkat çekeni ise transfer fonu oldu.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Transfer ve tescil döneminin bitiminde 12’den fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüplerinin, bu futbolcuların her biri için ilave 1.000.000-TL alt yapı fon bedelini, transfer ve tescil döneminin bitimini müteakip Federasyon’a ödemeleri zorunludur." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig ekipleri yabancı transferler için fona para yatıracak! Her yabancı transfer için ne kadar ödenecek? - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gelinim Mutfakta, Kurban bayramı haftasında yayınlanmayacakÜcreti ödemeden kaçmaya kalkan kadınla taksici arasında ilginç diyalog: Geceme eşlik etmek isteyen var mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye-Portekiz maçını yönetecek hakem belli oldu! - SporTürkiye-Portekiz maçını yönetecek hakem belli olduKimmiş bu harika çocuk? - SporKimmiş bu harika çocuk?Hayallerimiz çok büyük! Ay yıldızlı takım Türkiye'ye çifte bayram yaşattı... - SporHayallerimiz çok büyük! Ay yıldızlı takım Türkiye'ye çifte bayram yaşattı...Avrupa’da kuralar çekildi, temsilcilerimize kolay lokmalar geldi! - SporAvrupa’da İbre bizimkilerden yana! Rakipleri tanıyalım...Batshuayi’yi 'İcardi’nin partneri olacaksın' diye ikna ettiler! - SporGalatasaray Batsman'ı böyle ikna etti!Jose Mourinho sahaya iniyor! Samandıra'da çalışmalara başlayacak - SporJose Mourinho sahaya iniyor! Samandıra'da çalışmalara başlayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...