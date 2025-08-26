Süper Lig kulübü zorda! Acil ödenmesi gereken 150 milyon TL var

Trendyol Süper Lig’de 4. haftada konuk edeceği Kayserispor maçının hazırlıklarını devam ettiren Kocaelispor zor günler geçiriyor. Kulübün ekonomik sorunlar nedeniyle borçsuzluk belgesi alamaması gündeme taşındı. 150 milyon TL günü gelmiş, acil ödenmesi gereken borcun olduğunu söyleyen Kocaelispor basın sözcüsü Kadir Genç, kamuoyuna ve taraftara konuyla ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu belgeyi alamadıklarını, kadro kısıtlaması getirildiğini ancak transfere engel bir durumun söz konusu olmadığını belirten Genç, camiaya 30 Eylül’e kadar borçsuzluk belgesi alınacağını, gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

İlgili Haber TFF'den yabancı hakem için son karar

Başarılı transferler yaptıklarına ve herkesin beğenisini kazanan kadro kurduklarına değinerek açıklamasına başlayan Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç şunları söyledi:

"KOCAELİSPOR EFSANESİ TÜM SPORSEVERLERİN ZİHNİNE TEKRAR KAZINACAK" "16 yıl aradan sonra çıktığımız Süper Lig’de kalıcı olmak ve Avrupa hedefimizi sağlayabilmek için enerjik, hırslı ve ligi bilen bir teknik kadro, herkesin beğenisini kazanan yüzde 100’e yakın başarı isabeti olan transferler yaptık. İlk 3 maçta istediğimiz puan ve puanları alamasak da oynadığımız futbol bizi gelecek için fazlasıyla umutlandırıyor. Herkesin takdirini kazanan taraftarımızın coşkusuyla bizim için yeni başladığına inandığımız sezon da puanlar, galibiyetler almaya hazırız. Kocaelispor efsanesi, kimsenin kuşkusu olmasın tüm sporseverlerin zihnine tekrar kazınacaktır. Ancak tam kritik virajda olduğumuz bir dönemde kulübümüzün ekonomik yapısına dair çıkan haberler ve bu haberlerin nasıl oluştuğuna dair duyduğumuz kaygıları sizinle paylaşmak isteriz"

Kocaelispor basın sözcüsü Kadir Genç

"GÜNÜ GELMİŞ, ACİL ÖDENMESİ GEREKEN 150 MİLYON TL BORÇ VAR"

Ekonomik çalışmaların takımının enerjisini düşürmemesi için sessiz sedasız yürütüldüğünü vurgulayan Kadir Genç, "Takımımızın konsantrasyonu bozulmasın, camiamızın enerjisi düşmesin diye bu süreci sessiz sedasız sürdürmek isterdik. Ama haber olduğuna göre kamuoyuna sağlıklı bilgi vermenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Kulübümüzün acil ödemesi gereken, günü gelmiş 150 milyonluk ödeme taahhüdü bulunmaktadır. Bu nedenle 'borçsuzluk belgesi' alamayan kulüplerden biri de biziz" ifadelerini kullandı.

Borcu ödemek için para arayışının devam ettiğinin altını çizen Genç sözlerini şöyle sürdürdü: