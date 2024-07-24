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Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı! Sezonu Galatasaray açacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de ilk 2 haftanın programı açıklandı! Sezonu Galatasaray açacak

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de ilk 2 haftanın maç programı açıklandı. 2024 - 2025 sezonu, 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak Galatasaray-Hatayspor mücadelesiyle başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programı açıklandı. 2024 - 2025 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın oynayacağı müsabaka ile açılacak. Buna göre Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.

Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı! Sezonu Galatasaray açacak - 1. Resim

Ayrıca 5 Ağustos'ta yapılacak olan play-off turu kura çekimleri sonrasında kulüplerin UEFA Kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak çalışma ile ilk yarının kalan haftalarının programının ilan edileceği belirtildi.

Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı! Sezonu Galatasaray açacak - 2. Resim

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle:

  1. hafta
    9 Ağustos Cuma
    21.00 Galatasaray - Hatayspor

    10 Ağustos Cumartesi
    19.15 Kasımpaşa - Konyaspor
    21.45 Antalyaspor - Göztepe
    21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

    11 Ağustos Pazar
    19.15 Sivasspor - Trabzonspor
    21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
    21.45 Samsunspor - Beşiktaş

    12 Ağustos Pazartesi
    21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir
    21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK

    2. hafta
    16 Ağustos Cuma
    21.00 Konyaspor - Galatasaray

    17 Ağustos Cumartesi
    19.15 Kayserispor - Sivasspor
    21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
    21.45 Göztepe - Fenerbahçe

    18 Ağustos Pazar
    19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor
    21.45 Gaziantep FK - Samsunspor
    21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

    19 Ağustos Pazartesi
    21.00 Hatayspor - Kasımpaşa
    21.00 Eyüpspor - Bodrum FK
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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