Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı! Sezonu Galatasaray açacak

Süper Lig'de ilk 2 haftanın maç programı açıklandı. 2024 - 2025 sezonu, 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak Galatasaray-Hatayspor mücadelesiyle başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programı açıklandı. 2024 - 2025 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın oynayacağı müsabaka ile açılacak. Buna göre Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.

Ayrıca 5 Ağustos'ta yapılacak olan play-off turu kura çekimleri sonrasında kulüplerin UEFA Kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak çalışma ile ilk yarının kalan haftalarının programının ilan edileceği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle: